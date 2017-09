Madison Keys maakt Amerikaans onderonsje van halve finales US Open

De Amerikaanse tennisster Madison Keys (WTA 16) heeft afgelopen nacht haar kwartfinale op de US Open gewonnen van de Estse Kaia Kanepi (WTA 418). Dankzij de zege van Keys worden de halve finales in New York een volledig Amerikaans onderonsje. Dat gebeurt voor het eerst sinds 1981.

De 22-jarige Keys, die eerder dit jaar ook al het tornooi van Stanford won, domineerde de wedstrijd en haalde het uiteindelijk van Kanepi in twee sets met 6-3 en 6-3. Keys mag het donderdag in de halve finale opnemen tegen haar landgenote CoCo Vandeweghe (WTA 22), die topreekshoofd Karolina Pliskova uitschakelde. In de andere halve finale staat Venus Williams (WTA 9) tegenover Sloane Stephens (WTA 83).