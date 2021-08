Maakt Nafi Thiam nog kans op goud? Dit zegt ex-tienkamper Hans Van Alphen

Alle ogen zijn vandaag en morgen gericht op Nafi Thiam. Na de eerste dag van de zevenkamp staat onze landgenote ‘slechts’ op de derde plaats op de Olympische Spelen. Kan ze dit morgen nog rechttrekken en alsnog goud in de wacht slepen? We vragen het aan tienkamper Hans Van Alphen, die op de Spelen van Londen in 2012 net naast het brons greep.

Nafi Thiam staat na de eerste dag slechts op de derde plaats. Hoe komt dat?

Hans Van Alphen: “Het niveau is nu net iets minder dan we gewoon zijn van Nafi Thiam, maar het blijft een stabiel hoog niveau. Er waren er vandaag ook twee met een heel goede eerste dag: de Nederlandse Anouk Vetter en onze landgenote Noor Vidts.”

“Maar we zijn nog maar net voorbij de helft, dit is niet het einde van de zevenkamp. Ik denk dat Thiam er nu eigenlijk het beste voorstaat. Maar als ze morgen op het speerwerpen of verspringen een steek laat vallen, en Vetter op haar elan blijft voortgaan, dan kan het alsnog spannend worden.”

Hans Van Alphen. Beeld BELGA

Was dat te voorspellen, die derde plek?

“De wedstrijden van Thiam naar aanloop van de Olympische Spelen waren allemaal net een beetje minder. Ze was iets minder overtuigend. Links en rechts waren er goede wedstrijden, maar er zaten er ook matige tussen. We verwachten van Thiam dat ze steeds beter en beter wordt, maar iedereen heeft natuurlijk een limiet. Haar niveau is top, maar momenteel gewoon niet het beste dat we van haar gewoon zijn.”

Wat zijn haar kansen om morgen toch nog tot de leidersplaats te klimmen en zichzelf op te volgen als Olympisch kampioen?

“Ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus het is moeilijk er uitspraken over te doen. Maar als ik er procenten op moet plakken, schat ik haar kansen op 70 procent, misschien zelfs 80 procent. Voor het goud zal het hoe dan ook tussen Vetter en Thiam gaan, voorspel ik.”

Noor Vidts bij de finish van de 200 meter. "Dat ze het zo goed doet, is zeer verrassend", zegt tienkamper Hans Van Alphen. Beeld EPA

En dan is er onze landgenote Noor Vidts. Zij staat na de eerste dag verrassend op de tweede plaats. Hoe schat je haar kansen in op eremetaal?

“Ze heeft het vandaag echt verrassend goed gedaan. Er zijn nu medaillekansen, al had ik dat vanochtend nog niet geloofd. Ze is echt belachelijk goed begonnen aan de zevenkamp.”

“Als ze het op de tweede dag even goed doet als voorspeld, zal ze rond de 6.500 punten uitkomen, net als 4 à 5 andere atleten. Thiam en Vetter zullen om goud en zilver strijden, maar om de derde plaats zal het dus erg spannend worden.”

“Speerwerpen blijft wel haar zwakte. Ze gooide nog nooit meer dan 40 meter, en zelfs dat is weinig. Maar vandaag zette ze op drie van de vier onderdelen persoonlijke records neer. Misschien doet ze dat ook bij het speerwerpen.”

Thomas Van der Plaetsen blesseerde zich tijdens het verspringen van de tienkamp. Beeld BELGA

En dan was er vandaag nog de onfortuinelijke tienkamper Thomas Van der Plaetsen, die tijdens het verspringen moest opgeven met een hamstringblessure.

“Ik zag dat hij terugdraaide bij de eerste poging. Bij de afzet van de tweede poging moet de pees of spier dan gescheurd zijn.”

“Hij moet dat bij de eerste poging ook al gevoeld hebben. Anderzijds besefte hij dat het zijn moment was om te presteren. Hij heeft er juiste leeftijd en de juiste fysiek voor.”

Hoe moet het nu verder?

“Dit zal tijd kosten om weer te boven te komen, ook mentaal moet hij daar weer door. Dan is de vraag: hoeveel zin heb je daar nog in?”

“Anderzijds zie ik hem nu niet stoppen. Ik denk dat hij liever afscheid zou nemen op een kampioenschap. Hopelijk is hij er in Parijs 2024 nog bij.”