Maakt golflegende Woods alsnog comeback na autocrash?

Sinds Woods op 23 februari crashte met zijn terreinwagen meed de Amerikaan de publiciteit. Op Instagram gaf hij ook geen updates over zijn fysieke toestand. Op sociale media circuleerden wel foto’s van Woods op krukken of samen met zijn vriendin Erica Herman en deden verhalen over zijn revalidatie de ronde. Op de foto die nu op Twitter circuleert is te zien dat zijn rechterbeen helemaal bedekt is met een sleeve.

Toen Woods met meer dan 120 kilometer per uur uit de bocht vloog en een boom raakte bestond de vrees dat het game over was voor de golfer. Onderzoek wees uit dat Woods waarschijnlijk in slaap was gevallen achter het stuur, al dan niet bedwelmd door medicatie. Zijn scheenbeen was verbrijzeld en zijn kuitbeen was gebroken. Met een metalen staaf en vijzen werd alles op zijn plek gezet.

Het is van de Masters in november 2020 geleden dat Woods voor het laatste golfde.