Luxemburgse postbussen bezorgen Rode Duivels kater

Anno 2022 beheert geen enkele Rode Duivel zijn portretrechten nog via een vennootschap in Luxemburg. Tot vorig jaar was dat anders. Toen gold er in het Groothertogdom een speciaal gunstregime voor vennootschappen die intellectuele eigendomsrechten bezaten. Portretrechten vallen daaronder. Daarmee wordt bedoeld: het gebruik van de afbeelding en naam van een voetballer.

In de hoogdagen van het gunstregime was er een effectief belastingtarief van slechts 5,84 procent mogelijk. Ter vergelijking: in België was dat 33,99 procent. Tien toenmalige Rode Duivels, waaronder de broers Hazard, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, lieten zich daarom overtuigen om hun portretrechten in Luxemburg onder te brengen. Of beter gezegd: ze gaven carte blanche aan mensen in hun omgeving, vaak topmakelaars genre Christophe Henrotay, om die postbusvennootschappen op te zetten. In 2020 hadden Belgische voetballers in totaal een vermogen van zo’n 18,5 miljoen euro ondergebracht in Luxemburg.

De Belgische staatskas liep daardoor geen euro mis. Elk van de bovenstaande voetballers speelde op dat moment in het buitenland. Daar betaalden ze ook hun belastingen op hun salaris.

De Luxemburgse regering liet in 2018 het gunstregime uitdoven. Stelselmatig vertrokken de Rode Duivels met hun portretrechten naar het land waar ze voetbalden. Maar er vielen onderweg wel lijken uit de kast. De vennootschapsbeheerders bleken woekerpercentages te incasseren op alle portretrechten die doorgestort werden naar Luxemburg. Daardoor werd het belastingsvoordeel van de Duivels de facto weggevlakt. Meer dan één voetballer stapte er ook in een vastgoedproject waar dezelfde makelaars en stromannen belangen in hadden.

Een van de spinnen in het web is de Belgische Luxemburger Fabrice L. Die begon in 2015 zelf een rechtszaak tegen Kevin De Bruyne, omdat die vlak voor zijn transfer van Wolfsburg naar Manchester City hem uit het bestuur van de vennootschap had gezet. Contractbreuk, oordeelde L., die 1,5 miljoen euro schadevergoeding vroeg. De Luxemburgse rechter gaf hem in eerste instantie gelijk, maar in beroep won het kamp-De Bruyne.

Ook onder meer Romelu Lukaku en Nacer Chadli zitten of zaten in een juridisch geschil met L. Niemand van de partijen wilde meer commentaar kwijt.