Lukebakio weer helemaal klaar na een moeilijk jaar: ‘Ik ben heel gefocust’

“Als speler heb je niet altijd de controle over wat er naast het veld gebeurt.” Lukebakio zei het achteloos in een interview een paar maanden geleden. Toen het niet wilde lukken bij Wolfsburg. Tussen de lijnen liet hij doorschemeren dat zijn beperkte speeltijd te maken had met het beleid van de club. “Er zijn bij Wolfsburg een paar transfers gebeurd tijdens de winter. De jongens die zijn toegekomen, hebben een contract. Ik ben dan weer gehuurd.”

Lukebakio zou er zeven keer in de basis starten, slechts één keer scoren en drie assists geven. Een groot succes werd zijn Wolfsburg-periode dus niet. Hij was intussen ook uit beeld verdwenen bij de nationale ploeg. Mede door de zware concurrentie op zijn positie.

Het zette de flankaanvaller aan het denken. In die mate dat hij eraan dacht om terug te keren naar ons land. Lukebakio werd aangeboden bij zowat alle topclubs. Zij hapten niet, er zijn zelfs geen gesprekken met de speler zelf geweest.

Hij besloot om te blijven bij Hertha Berlijn. De club die hij vorig seizoen verliet omdat hij “een nieuwe uitdaging” wilde. In de Duitse hoofdstad vocht Lukebakio voor zijn plek. Probeerde hij die nare ervaring bij Wolfsburg te vergeten; spijt heeft hij naar eigen zeggen niet van die keuze.

Voorlopig doet hij dat met succes. Hij startte in alle wedstrijden — stond in drie daarvan negentig minuten op het veld —, scoorde twee keer in de Bundesliga en één keer in de DFB Pokal en hij was goed voor een assist.

Klik met coach

Het klikt met trainer Sandro Schwarz. Tegenover Bild zei onze landgenoot. “De filosofie van de coach past bij mijn stijl. En hij wilde mij graag bij de ploeg houden.” Woorden die hij gisteren nog eens herhaalde in Tubeke. “Schwarz geeft me veel vertrouwen, dat maakt een groot verschil.”

De stijgende vormcurve van Lukebakio is ook Roberto Martínez niet ontgaan. Onze bondscoach riep hem voor het eerst sinds oktober vorig jaar weer op voor de Rode Duivels. Een selectie die de speler zelf ook niet meteen verwachtte. “Of ik verrast was? Ja en neen. Ik kreeg veel berichtjes, veel telefoons. Ik stond onder de douche in het spelershotel. Ik heb er een goed seizoensbegin opzitten. Ik ben fier dat ik hier ben. Hier heb ik hard voor gewerkt. Want het was niet altijd simpel het voorbije jaar.”

Met het WK in aantocht lijkt dit het ideale moment voor de winger om zich te tonen. Om zich in de definitieve selectie te knokken, hoe klein de kans ook is. “Ik ben heel gefocust op de matchen die komen. Ik wil laten zien dat ik er klaar voor ben. En ik hoop er ten volle van te genieten.”

Multi-inzetbaar

Zijn polyvalentie ziet Lukebakio als “een voordeel”. Hij voegde er aan toe: “Want er zijn veel spelers die slechts op één positie kunnen spelen. Ik kan een beetje overal uit de voeten. Ik ben ervan overtuigd dat de trainer me ook als wingback kan gebruiken.”

Martínez zal het graag lezen. Zijn coach bij Hertha Berlijn evenzeer.