Lukaku wacht op een rode kaart voor de racisten in de Italiaanse tribunes

Romelu Lukaku was in de bekermatch tegen Juventus weer het slachtoffer van racisme. De Italiaanse sportrechter bekijkt ten vroegste vandaag of er een bijkomend onderzoek wordt ingesteld. Inter hoopt alvast de kaart voor zijn ‘provocerende’ viering ongedaan te maken.

Het is een oud zeer in Italiaanse tribunes. Statements, campagnes en acties hebben het probleem nog altijd niet opgelost.

Drieënhalf jaar nadat Romelu Lukaku (29) op Cagliari voor het eerst kennis had gemaakt met enkele racistische ultra’s en hun oerwoudgeluiden was het dinsdagavond opnieuw prijs, dit keer bij Juventus. In de halve finale van de Coppa Italia scoorde invaller Lukaku in het slot vanaf de stip een verdiende gelijkmaker (1-1). Lukaku vierde die treffer voor het vak met Juventus-fans: hand saluerend tegen de slaap en vingertje voor de mond. Alsof hij wilde zeggen: alleen God kan mij beoordelen, jullie moeten zwijgen.

Tijdens de interlandperiode had hij zijn doelpunten op een gelijkaardige manier gevierd. Zonder controverse.

Vervolgens gooide hij er nog enkele woorden achterna: “Muto, muto (zoveel als doofstom).” Dat iets in de tribunes hem had getriggerd, was meteen duidelijk, maar de precieze toedracht ervan niet.

Interpretatie ref

In het tumult dat ontstond kreeg een verbouwereerde Lukaku een tweede gele kaart onder de neus geduwd door ref Davide Massa. Rood dus. Een kwestie van interpretatie. De ref zag de viering als provocerend voor de supporters van de tegenstander. Volgens het reglement van de Serie A moet een speler dan worden bestraft. Nadien gingen de poppetjes aan het dansen, ook in de tunnel.

Pas na affluiten kwamen video’s van racistische beledigingen vanuit het Juventus-vak via sociale media naar buiten. Van voor, tijdens en na de penalty. Noch de arbiter noch de VAR had op het moment van de beslissing die bewijslast voorhanden. Die context voelden zij niet aan.

Simone Inzaghi, de coach van Inter, kaartte op zijn persconferentie het racisme aan. “Dat lijkt me duidelijk. Zo voelden we Lukaku’s reactie ook allemaal aan.”

Roc Nation, het commerciële bureau dat Lukaku’s zaken behartigt, haalde vervolgens op sociale media de megafoon boven. Met een statement van CEO Michael Yormark maakten ze van de zaak een mondiaal item. “De racistische opmerkingen richting Lukaku door de Juventus-fans waren verachtelijk en kunnen niet worden aanvaard. Romelu vierde op dezelfde manier zoals hij eerder al heeft gedaan. De reactie van de scheidsrechter was een gele kaart. Romelu verdient verontschuldigingen van Juventus. De Italiaanse autoriteiten moeten de opportuniteiten grijpen om racisme te tackelen, niet om het slachtoffer van racisme te bestraffen. Ik ben er zeker van dat de voetbalwereld dit idee deelt.”

Steun van Mbappé

Die steun kwam er dan ook. Kylian Mbappé, Mario Balotelli en enkele Rode Duivels deden dat op Instagram. De Lega Serie A, Inter en Juventus sprongen Lukaku bij met een statement dat alle vormen van racisme en discriminatie veroordeelt. Het is nu wachten op effectieve actie. Juventus beloofde de daders op te sporen en te bestraffen, in samenspraak met de politie.

Pas als het rapport van scheidsrechter Massa en dat van de matchinspecteurs is ingestuurd, kan de Italiaanse sportrechtbank aan de slag. De eerste stappen worden ten vroegste vandaag verwacht. Wellicht zal de rechter bijkomend onderzoek vragen. Zoals bij de antisemitische gezangen van de harde kern van SS Lazio in de derby tegen AS Roma, voor de interlandperiode in maart. De rechter sprak toen een voorwaardelijke straf uit.

De kans bestaat ook dat Inter de schorsing van Lukaku probeert aan te vechten – in de terugmatch is hij er niet bij. Lukaku is niet de eerste dit seizoen die op de bon gaat voor een ‘provocerende’ viering. De Nigeriaan Ademola Lookman van Atalanta liep in oktober tegen Udinese ook tegen een gele kaart, omdat hij voor de fans vierde met een verrekijkergebaar (cirkeltjes vormen met de handen en die voor de ogen zetten). Toen ontstond er ook commotie. De gele kaart van Lookman werd later nooit geschrapt.

“Ik hoop dat de liga echt actie onderneemt dit keer”, schreef Lukaku op Instagram. “In 2019 heb ik dit voor het eerst meegemaakt, nu opnieuw. Dank u voor de steun. F*ck racisme.”