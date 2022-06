Lukaku staat weer iets dichter bij terugkeer naar Inter

Tekent Romelu Lukaku dan vandaag bij Inter? “Het is realistisch, maar er zijn nog hindernissen”, klinkt het daar. De transfer lijkt steeds meer een zekerheid. En de partijen groeien naar elkaar toe.

La Gazzetta dello Sport beweerde zelfs dat de deal gisteren al beklonken zou zijn. Voorlopig is het wachten op een officiële aankondiging uit Milaan. Inter-CEO Beppe Marotta temperde de verwachtingen. “We kondigen Lukaku vandaag niet aan”, klonk het gisteren. “We proberen een competitief team samen te stellen binnen de grenzen van het haalbare. We willen er alles aan doen. Het is realistisch, maar er zijn nog wat hindernissen. We zullen zien hoe het gaat.”

Mogelijk zijn die ‘hindernissen’ – lees: de financiële kloof tussen Chelsea en Inter – dus vandaag wel van de baan. Het water wordt met de dag minder diep. Chelsea wou oorspronkelijk een huurbedrag van 15 à 20 miljoen euro, Inter hoopte op de helft ervan. Nu hebben ze dat bedrag verhoogd naar een kleine 10 miljoen.