Lukaku neemt afscheid van Inter-fans

“Ik hoop dat jullie mijn beslissing om naar Chelsea te gaan begrijpen. Dit is de kans van mijn leven. Ik denk dat het op dit moment in mijn carrière de kans is waarvan ik altijd droomde. Eén ding weet ik zeker, en dat is dat ik altijd een Interista zal zijn. Zonder jullie zou ik niet de speler of man zijn die ik vandaag ben. Bedankt uit de grond van mijn hart. Voor altijd, Forza Inter.”

Chelsea verkocht ondertussen Tammy Abraham aan AS Roma voor 40 miljoen euro, waardoor het rugnummer 9 vrijkomt voor Lukaku. Dinsdag mag ‘Big Rom’ uit quarantaine en kan hij eindelijk meetrainen bij zijn nieuwe club.