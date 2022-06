Lukaku mist warmte van Milaan, Chelsea en Inter naderen akkoord

De beelden van een schoolbezoek aan Stamford Bridge zijn beroemd. Met fonkelende ogen beloofde een jonge Romelu Lukaku zichzelf daar ooit te zullen voetballen. Het zou ervan komen. Nog sneller dan hij misschien zelf had verwacht. Amper achttien was hij toen The Blues hem voor een slordige 15 miljoen euro overnamen van Anderlecht. In de kleedkamer nam hij plaats naast Didier Drogba, zijn grote idool.

De stap was te groot. Toptrainers die moeten presteren kijken niet zo snel om naar jong geweld. Kevin De Bruyne kan erover meepraten, ook zijn Chelsea-loopbaan werd geliquideerd.

Anders dan De Bruyne behield ‘Big Rom’ zijn affectie voor de Londense club na zijn vertrek. En het was wederzijds. Na zijn vertrek probeerde Chelsea Lukaku tot twee keer toe terug te halen, in 2016 en 2017. Een hereniging kwam er pas vorige zomer.

Recordbedrag

Om zich te bewijzen in de Premier League verliet hij het warme nest dat Milaan voor hem was geworden. Koning van de Serie A. Hij had Inter voor het eerst sinds 2010 kampioen gemaakt, werd clubtopschutter en woonde er samen met zoontje Romeo en zijn moeder in het prachtige Bosco Verticale.

Maar soms wil een mens meer. Lukaku verliet het financieel noodlijdende Inter. Chelsea betaalde 113 miljoen euro, een recordbedrag. Het bleek geen garantie op succes of zelfs een basisstek. Lukaku begon nog prima met vier goals in drie Premier League-matchen, maar zou daarna pas op Boxing Day het net weer vinden.

Daartussen wilde het maar niet lukken, door uiteenlopende redenen. Trainer Thomas Tuchel zocht naar een ideale elf en gaf in de spits plots de voorkeur aan Kai Havertz. Daarbovenop liep Lukaku in het Champions League-duel tegen Malmö een enkelblessure op. Een maand moest hij toekijken. Er kwam kritiek. Mentaal zat hij in een dipje door zijn afnemende speelminuten.

Pikant interview

Rond de jaarwisseling volgde een veelbesproken interview met Sky Italia. Lukaku probeerde zich daarin te verzoenen met de Inter-fans die hem zo vervloekt hadden bij zijn vertrek. “Eerst en vooral wil ik mijn excuses aanbieden aan de Inter-fans. Ik hoop echt, uit de grond van mijn hart, dat ik ooit naar Inter terug kan keren”, klonk het in deze liefdesbrief op video.

Verder nog: “Mijn familie voelde zich geweldig in Milaan. Ik voelde me er goed, ik heb nog altijd mijn appartement. Mijn zoontje woonde bij mij, mijn ma ook. We deden er alles samen. In Italië voelden we ons goed.” En: “Ik denk vaak aan Milaan. Mijn mooiste momenten als prof heb ik daar beleefd. De tifosi van Inter zijn de beste in de wereld.”

Lukaku springt over Liverpool-speler Fabinho. Beeld REUTERS

Britse media pakten zonder context uit met de uitspraken van de Rode Duivel. Bij Chelsea reageerden ze furieus. Tuchel weerde Lukaku aanvankelijk zelfs uit zijn wedstrijdselectie. Een echte connectie hebben de twee nooit gehad.

Toch kreeg Lukaku nog zijn kansen. Zijn drie goals in tien matchen waren niet de return die zijn coach verwachtte. Zorgelijker dan de cijfers waren de prestaties op zich. In het weinig creatieve en onsamenhangende voetbal van Chelsea was Lukaku een passagier geworden. Hij verloor wederom zijn basisplaats. “Lukaku vecht voor zijn plaats”, reageerde Tuchel. “De situatie zint hem niet, maar hij gaat er professioneel mee om.”

Andere zaakwaarnemer

Intussen doken de eerste geruchten over een terugkeer naar Inter op. De samenwerking tussen de excentrieke makelaar Federico Pastorello en Lukaku liep toen al op haar laatste benen. Enkele ongelukkige uitspraken hadden de twee uit elkaar gedreven. Enter Sebastien Ledure. De Belgische advocaat werkte al jaren voor Lukaku en kreeg als vertrouwenspersoon de opdracht om te kijken of er een opening met Inter mogelijk was.

Dat was het geval. Lukaku wilde inleveren om de warmte van Inter opnieuw te ervaren. Woensdag zaten alle partijen samen om de deal te bespreken. Op tafel ligt een verhuur. Chelsea verlangt naar verluidt 15 miljoen euro voor één jaar Lukaku, Inter wil bijna tot 10 miljoen gaan. De hoop en verwachting is dat de clubs er weldra zullen uitkomen.

“Lukaku wil erg graag terugkeren”, benadrukte Inter-CEO Alessandro Antonello gisteren nog. “We moeten nog wat zaken uitklaren en werken eraan.”