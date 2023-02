Lukaku knokt bij Inter om basisplaats met Bosnische veteraan

“Binnenkort word ik 22.” Edin Dzeko zei het, tongue in cheek. Met een knipoog draaide de Bosnische topspits zijn kilometerteller met vijftien jaar terug. Op 17 maart wordt Dzeko 37, maar op kwaliteit staat geen leeftijd. Dat heeft de ‘ouwe taaie’ de voorbije maanden nogmaals bewezen.

Hij scoort aan een aardig gemiddelde. Hij knokt. Hij sleept een elftal op karakter door moeilijke momenten. Na de Italiaanse supercup, een maand geleden, pronkte hij met de award van speler van de finale. Hij grapte. Hij oogde relaxed, alsof niemand hem nog wat kan maken. Het was de uitdrukking van een speler die in het voetbal alles heeft gezien en de dag plukt. Dzeko jaagt zich niet snel meer op.

Zijn energie is die van een 22-jarige, zoals hij zelf aangeeft. Op zijn top haalt hij in een lange sprint nog 31,8 kilometer per uur, als het moet. Per 90 minuten flirt hij met 10 gelopen kilometers, met een gemiddelde snelheid van 10 per uur. Op een meter kijkt hij niet.

Niet onafscheidelijk

Overal waar Dzeko heeft gespeeld, heeft hij gescoord en doelpunten aangebracht. Bij Wolfsburg was hij goed voor 85 goals in 142 matchen (een goal per 137 minuten), bij Manchester City trof hij 72 keer raak in 189 wedstrijden (een goal per 153 min) en bij AS Roma knalde hij er 119 binnen in 260 matchen (een goal per 167 minuten). Er zit wat sleet op de productiviteit, maar dit seizoen scoort hij bij Inter een doelpunt per 175 minuten. Niet onaardig.

Romelu Lukaku tegen Udinese. Beeld Photo News

Op zijn manier heeft hij de hiërarchie bij Inter op haar kop gezet. Niet alleen heeft hij het favoriete nummer 9 op zijn rug, de stand-in heeft zijn plaats ook ingenomen. Romelu Lukaku is niet onvervangbaar gebleken. Het gevreesde duo Lu-La (Lukaku-Lautaro) blijkt dan toch niet onafscheidelijk.

Vandaag heeft coach Simone Inzaghi kopzorgen. Hij heeft knopen door te hakken die hij bij de start van het seizoen eigenlijk niet had voorzien. Lautaro Martínez is helemaal ontbolsterd, een wereldkampioen als leider van zijn team. Dzeko heeft belangrijke goals gemaakt en zorgt voor balans. En dan is er nog Lukaku, op papier en op de loonbrief het grootste fenomeen bij Inter, en eindelijk op de weg terug na maanden vol blessureleed.

Einde contract

Aanjager Lautaro staat tegen Porto sowieso op het wedstrijdblad. Voor de tweede plaats voorin gaat het tussen Dzeko en Lukaku. De Bosniër was niet in beste vorm de voorbije weken, maar hij is de topschutter in Europa. Lukaku heeft matchen nodig om te groeien. Offert Inzaghi zijn lievelingsspits op?

Op 30 juni loopt zowel de uitleenbeurt van Lukaku als het contract van Dzeko af. In maart, na de dubbele Champions league-confrontatie met Porto, gaat Inter om de tafel met de entourage van Lukaku, in de hoop de huurprijs voor een bijkomend jaar te drukken en ook wat af te knibbelen van zijn brutosalaris van 12 miljoen euro. Hij moet zich bewijzen.

Dzeko van zijn kant heeft zijn prijs de voorbije maanden opgedreven. Ook hij weet dat hij zal moeten inleveren, want het financieel wankele Inter houdt een forse besparingsronde. Toch wil de club graag met hem door. Op zijn oude dag voegt Dzeko bepaalde zaken toe die Lukaku of Lautaro niet altijd brengt. De allrounder met de knoken van een 36-jarige maar de geest van een twintiger is klaar voor de strijd.

Inter - Porto, vanavond om 21 uur