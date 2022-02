Lukaku kan weer zijn stempel niet drukken bij Chelsea

De stellende trap wordt de vergrotende. En wie weet straks ook een overtreffende. Het gaat van zorgelijk naar zorgelijker voor Romelu Lukaku bij Chelsea.

Op zijn zij lag hij voor de doellijn. Ineengekrompen. Handen voor het gezicht. Hoofd in het gras. Hij kantelde op de rug en in zijn rol om weer op te staan, legde hij nog even zijn handen op het voorhoofd. Het was een symbolisch beeld. Zelfs tegen een derdeklasser, Plymouth Argyle, bleek Lukaku een passagier in het spel van de Champions League-winnaar. Met voorsprong de minst aangespeelde en bereikte man. De spits van net niet.

Lukaku was net een fractie van een seconde te laat gekomen om een scherpe voorzet van Ziyech binnen te glijden. De benen schoven niet uit zoals hij dat had gewenst. Het publiek greep zich eveneens naar de haren. ‘Big Rom’ stak het duimpje omhoog naar maatje Ziyech. Meer van dat.

Een grotere mogelijkheid zou hij zaterdagmiddag niet krijgen. Amper gezocht, amper gevonden. Twee keer had hij beter moeten doen met een kopbal. Eén ervan was zijn enige poging op doel. De andere werd afgeblokt. Hij kon zich te weinig aanspeelbaar maken. Hij wuifde voor een bal die toch nooit kwam. Of hij verloor de duels tegen de overmacht.

De opdracht van de coach van Plymouth was duidelijk. In de box omsingelden ze Lukaku altijd met zijn tweeën. Bal op de grond. Bal in de lucht. Slechts een van de tien aangegane duels op 120 minuten kon hij winnen tegen die overmacht. Ondanks zijn gestalte zijn luchtgevechten nooit zijn ding geweest, maar de duelcijfers waren vernietigend. Te weinig voor iemand met zijn postuur.

Dat hij nauwelijks betrokken wordt, frustreert meer supporters. Onbegrip neemt toe. Niet geholpen door dat flirterige interview met zijn ex, Inter. Zijn lichaamstaal helpt Lukaku niet. Hij wekt de indruk dat hij er niet van wakker ligt. Dat hij niet graag in Londen is. Hij toont te weinig energie in de pressing - wellicht ook omdat het de opdracht is. Niet de agressie die een Diego Costa destijds wel in de duels smeet. Hij rent niet als een gek. Terwijl de Chelsea-fans net fighting spirit verwachten, lijkt de spits van 115 miljoen verstoppertje te willen spelen.

Met een zeurend geluid loopt de vertrouwensballon leeg. Baltoetsen vertellen nooit het volledig verhaal, maar toch. Op 120 minuten raakte Lukaku amper 31 ballen (3 procent op het totaal). Het minste van allemaal. Het gemiddelde van zijn ploegmaats lag tot drie keer hoger. De linksachter(s) van Chelsea haalden zelfs 159 baltoetsen. Lukaku is de spits van een op drie geworden. De volgende aanvaller die er op het kerkhof belandt?

Die aanvallende onmacht van Chelsea ligt niet aan Lukaku alleen. Vorig seizoen, eerst onder Frank Lampard en later onder opvolger Thomas Tuchel, maakte het op offensief vlak ook weinig klaar. Timo Werner werd weggehoond. Vandaag is het de beurt aan Lukaku. Er is geen klik met de rest. En creatief schort er ook iets.

Van de 60 (!) voorzetten zaterdag bereikten er maar 13 een eindbestemming, een op vijf. Van de 27 mogelijkheden die werden gecreëerd, waren er slechts vier grote kansen. Lukaku bracht er ook vijf aan, maar Werner verkwanselde zijn pass vakkundig. Lukaku trok wel het gat bij de winnende treffer van Alonso. Toch belangrijk op zijn ‘anonieme’ manier.

“Hij werkt hard voor de ploeg”, zei assistent Arno Michels, die de door corona getroffen Thomas Tuchel verving. “Wij laten hem staan. We geven hem alle kansen omdat hij belangrijk is. Hij is onze spits. We moeten hem vertrouwen geven. Zeker op momenten dat hij niet scoort.”

Lukaku staat ondertussen 495 minuten droog. Op de Wereldbeker voor Clubs in Abu Dhabi mag hij het de komende dagen opnieuw proberen. Als zorgelijker dan maar geen zorgelijkst wordt.