Lukaku gestraft na explosief interview: hoe is het zo fout kunnen lopen tussen de Rode Duivel en Chelsea?

“De kwestie was te groot geworden.” De storm raasde zo hard dat Tuchel zijn Rode Duivel voor de topper tegen Liverpool uit de selectie weerde. “Er was gewoon te veel rumoer ontstaan.”

Sinds donderdagavond is Lukaku hét gespreksonderwerp in Engeland en in Italië. Sky Italia had toen drie teaservideo’s gelanceerd van een interview met Lukaku dat op oudejaarsdag zou worden uitgezonden. Enkele uit hun context gerukte quotes gingen de wereld rond. Lukaku zei dat hij ontevreden is over zijn situatie (als bankzitter) bij Chelsea. Hij noemde Inter-fans de beste ter wereld en liet uitschijnen dat hij ooit wil terugkeren.

Vrijdag zei Tuchel op zijn persconferentie dat hij de uitspraken van Lukaku maar matig kon appreciëren. “Ik ben verrast. Wat hij nu moet doen? Trainen, spelen, slapen, goed eten en geen interviews meer geven.”

Een uur na de persconferentie verschenen nieuwe uitspraken. De pijnlijkste quote voor Chelsea: “In het voetbal zijn er maar drie absolute topclubs: Real, Barcelona en Bayern. Alle spelers dromen om daar ooit te spelen. Ik dacht dat ik Inter voor een van die drie zou verlaten.”

Zaterdag op de nieuwjaarsboodschap van Chelsea was zijn recordaanwinst haast onzichtbaar afgebeeld, onder de oksel van N’Golo Kanté. In de vooravond circuleerden de eerste geruchten dat Lukaku na twee gesprekken uit de kern was geweerd. Gisterochtend volgde de bevestiging.

Vergiffenis

“Zweer je de waarheid te vertellen, Romelu, en niets dan de waarheid?” Zo begon het bewuste interview met Sky Italia. In plaats van staalhard te liegen of clichés uit te kramen, zoals voetballers wel vaker doen, vertelde Lukaku zijn verhaal open en bloot. Hij vroeg vergiffenis aan zijn passionele ex, maar zette daarvoor de relatie met zijn huidig lief op het spel. Iedereen ongelukkig.

Naar wat hem bezielde hebben ze ook bij Chelsea het raden. Was hij ongelukkig door het gebrek aan speelminuten en de kritiek op sociale media? Of miste hij in het kille Londen zijn moeder en zoontje Romeo aan zijn zijde?

Een terugkeer naar Inter is niet aan de orde. Tuchel moest wel bevestigen dat hij met zijn rebellerende speler gaat praten. Oud-Everton-doelman Tim Howard had immers op de Amerikaanse tv een whatsappbericht laten voorlezen, afkomstig van Lukaku: “Ik kan je nu niet meer zeggen. It’s very hot. Maandag is er een nieuwe meeting.” Weinig behulpzaam voor het imago van een babbelzieke speler. “Er is altijd een weg terug”, besloot een vergevingsgezinde Tuchel.