Lukaku geblesseerd out tot na interlands tegen Estland en Wales

Laat hij hem rustig revalideren in Londen? Of laat hij hem toch langskomen in Tubize voor een controlescan aan zijn gehavende rechterenkel, hopend dat hij toch eerder speelklaar is? Het is een vraagstuk waarover Roberto Martínez zich volgende week buigt, wanneer hij zijn definitieve selectie maakt voor de WK-kwalificatie-interlands thuis tegen Estland (13 november) en in Wales (16 november). In twee weken, zo weet ook de bondscoach met zijn medische achtergrond, kan er nog veel vooruitgang worden geboekt in een revalidatie van een enkelblessure.

De beslissing zal afhangen van het vormpeil en het geloof in de andere spitsen. Michy Batshuayi stelt bij de Duivels zelden teleur. Zeker niet tegen de kleintjes. Bij Besiktas zit hij aan vier doelpunten in zeven matchen, maar scoorde hij sinds half september geen veldgoal meer — zijn enige treffer sindsdien kwam er vanop de stip. Christian Benteke bewijst zijn waarde bij Crystal Palace, in een specifieke rol. Sinds de interlandbreak is hij de best scorende Belgische spits met twee goals in evenveel matchen.

Zoals de kaarten nu liggen, rekenen ze er bij Chelsea op dat Lukaku straks niet naar België afreist. Lukaku ondergaat dagelijks intensieve verzorging op de club en thuis neemt zijn persoonlijke kinesist, die bij hem inwoont, de enkel nog eens onder handen. Er wordt alles aan gedaan om het herstelproces zo optimaal mogelijk te doen verlopen.

“Ik ben geen vriend van deadlines”, zei Chelsea-trainer Thomas Tuchel. “En zeker al geen fan van druk te leggen bij een revalidatie. Maar ik kan jullie wel vertellen dat hij, realistisch gezien, mikt op een terugkeer na de internationale break. Daar gaan we voor.”

Lukaku blesseerde zich tien dagen geleden in de Champions League-match tegen Malmö na een forse tackle van Lasse Nielsen, ex-verdediger van AA Gent.