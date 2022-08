Lukaku charmeert met snelle goal, De Ketelaere krijgt eerste minuten

De ene deed aan klantenbinding met een doelpunt na 81 seconden en een kushandje naar de tifosi. De andere probeerde een kolkend San Siro te betoveren met verticaliteit en een paar leuke baltoetsen. De (r)entree van Romelu Lukaku en Charles De Ketelaere in de Serie A anders bekeken.

“Ro-me-lu, Ro-me-lu, Ro-me-lu”, weerklonk er ooit tweewekelijks uit 60.000 kelen. Dak eraf op San Siro. Zaterdag omarmde het andere legioen in die legendarische voetbaltempel ene Charles De Ketelaere op een gelijkaardige manier. Armen open.

Voor we naar het Milaan van vandaag terugkeren, nemen we u even terug naar de zomer van 2019. De locatie was dezelfde: het Stadio Giuseppe Meazza. Het event dat er plaatsvond had eenzelfde bijkomstigheid: een Serie A-wedstrijd waarin een Belgisch aanwinst zijn blijde intrede mocht doen. Ergens in de buurt van de vip-zitjes zag een trotse mama hoe haar zoon als een held werd onthaald. Van de tribunes straalde de warmte. Weinig landen in Europa waar voetballers zo passioneel verafgood worden als in Italië.

Toch moet alles in zijn proportie worden gezien.

Toen Romelu Lukaku op 8 augustus 2019 omstreeks een uur ’s nachts met een privéjet op de luchthaven van Malpensa landde, stonden zo’n 500 gekke Inter-tifosi er hun recordtransfer (74 miljoen euro) op te wachten. Dolle taferelen met luide gezangen: “Lukaku uno di noi. Lukaku is een van ons.” De komst van een spits met zijn reputatie zorgde voor een groot enthousiasme. ‘Big Rom’ kwam van Manchester United, een van ’s wereldst meest vermaarde voetbalclubs.

‘Big Rom’ had zijn strepen verdiend in de Premier League, waar hij zich - qua doelpunten - tussen de twintig beste schutters aller tijden had getrapt. ‘Big Rom’ had op drie grote toernooien gescoord. En ‘Big Rom’ had ergens in een interview laten vallen dat hij als kind voor Inter was. Fans wisten meteen welke gigant er voor hen stond. Het was liefde op het eerste gezicht.

Reuzen kunnen zich zelden verbergen. Die stormen doorgaans met bruut geweld ergens binnen. Zo ook Lukaku. Hij trapte zich in 2019 met een simpele treffer bij zijn debuut nog wat dieper in de harten. Hij wees naar het embleem op zijn shirt. Hij blies een kusje naar de harde kern in de Curva Nord. Kassucces en kampioenenmaker in spe.

Charles De Ketelaere in duel met Udinese-middenvelder Roberto Pereyra. Beeld Photo News

Charles De Ketelaere landde twee weken geleden op Milaan-Linate met een kleinere rugzak dan Lukaku toen. Maar daarom niet met minder opwinding bij een kleine groep AC Milan-fans. Het had wat van een blind date met een talent uit een kleine competitie, waarvan ze tot voor twee maanden nauwelijks hadden gehoord. Laat staan dat ze al zijn hoogtepunten op YouTube hadden afgespeeld om hem beter te leren kennen.

En toch voelde je zaterdag enthousiasme rond San Siro. Het promotiepraatje achter de hartvormige schuifdeur had zijn werk gedaan. Met dank aan de hypemachine in de plaatselijke media. Italiaanse en Belgische coryfeeën wakkerden het enthousiasme aan. De vergelijking met (de elegantie van) Kaká deed dromen.

De Zlatans, Leãos, Theos en Girouds en andere oude Milan-vedetten waren ruimschoots in de meerderheid op de achterkant van de shirts, maar zowaar spotten we toch tientallen supporters met rugnummer 90. Een mix van jong en oud. Man en vrouw. In de kids corner lieten enkele kinderen ‘90’ op de kaak schilderen. Een jongetje van zeven nam aan een kraampje trots zijn De Ketelaere-truitje in ontvangst.

De camera van Milan TV zoomde bij aankomst in op De Ketelaere. Een duimpje ging omhoog. Bij de naamafroeping van het laatste nummertje op het blad, die bankzitter met nummer 90, ging het volume na een dip weer even de hoogte in. De Curva Sud en 60.000 anderen zongen hem passioneel toe. In de kleedkamer gaf Zlatan (met lange vlecht) hem nog een tikje mee.

“Leuk je te ontmoeten, San Siro”, verscheen op zijn sociale media. Twintig minuten voor tijd, toen de match tegen Udinese (4-2) al gespeeld was, kreeg De Ketelaere zijn uitje op de catwalk om de fans te betoveren. Een invalbeurt waar best niet te veel conclusies aan worden verbonden. Hij toonde zijn kwaliteiten, zonder grote referentiepunten na te laten. De knuffels, maar nog niet de kussen. Die paar beheerste passes, die paar elegante baltoetsen en dat afgekeurde doelpunt bleven hangen. Veel scheelde het niet of hij kwam zoals Lukaku destijds binnen met een bang. Een winnaar toonde zijn onbegrip aan de ref.

Zijn trainer zei bravo over zijn debuut en dat van Divock Origi, die vijf minuten had gekregen. Zonder er bravissimo van te maken - de overtreffende trap. Hij pleit geduld. Wijst consequent naar de grote stap die hij moet zetten van de Pro League naar een betere competitie. In plaats van iets te overhaasten wil hij de liefde rustig laten openbloeien. Zijn media zagen een veelbelovend debuut, nog een betere prestatie van concurrent Brahim Diaz. Daar gaat hij nog werk mee hebben.

Zo’n 1.000 kilometer verderop, in Lecce, deed Lukaku bij zijn rentree bij Inter dat scenario van drie jaar geleden nog eens dunnetjes over. Na 81 seconden trof hij van dichtbij raak. De zesde keer op rij dat hij in de eerste match voor een nieuwe ploeg scoort. Specialist in een goede eerste indruk maken.

Voor de rest lichtte Lukaku amper op, maar een late winning goal van Dumfries duwde een fletse prestatie van een Duivel de vergeethoek in. Daar hoopt hij de onvrede over zijn tumultueus vertrek naar Chelsea ook snel te duwen. Hij gooide na afloop zijn shirt in het vak met de meegereisde Inter-fans, blies kusjes en bleef applaudisseren toen ze zijn naam scandeerden. Alsof hij wilde zeggen: dit is nog maar het begin. Charmeoffensief op zijn manier.