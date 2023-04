Luca Brecel moet achtervolgen na eerste sessie in halve finale tegen Si Jiahui

Brecel opende de partij met framewinst (72-19) maar was daarna op achtervolgen aangewezen. De Limburger zag hoe zijn Chinese tegenstander voor de pauze drie frames op rij won, waarvan twee met een century (breaks van 125 en 102). Na de onderbreking won Si Jiahui het eerste frame, Brecel de volgende twee (breaks van 72 en 69) en de Chinees opnieuw het laatste (met de ultieme zwarte bal).

De halve finale gaat vrijdag verder met een tweede sessie die aanvangt om 11 uur en een derde sessie vanaf 20 uur. Zaterdag staat de vierde en laatste sessie geprogrammeerd vanaf 15.30 uur.

Lees ook Wordt ‘The Belgian Bullet’ ooit een absolute snookertopper? ‘Hij moet zich nog beter leren concentreren’

De finale wordt zondag en maandag gespeeld, ook in vier sessies maar naar een best-of-35. Luca Brecel of Si Jiahui neemt het daarin op tegen de Noord-Ier Mark Allen (WS 3) of de Engelsman Mark Selby (WS 2). Die beginnen er deze avond aan.

De 28-jarige Brecel stuntte woensdag in het Crucible Theatre door titelverdediger en ‘s werelds nummer 1 Ronnie O’Sullivan uit te schakelen. De Belgian Bullet zette in de slotsessie een 6-10 achterstand om in een 13-10 zege. Hij kwalificeerde zich zo voor het eerst in zes WK-deelnames voor de laatste vier op het WK. Zijn twintigjarige tegenstander Si Jiahui is een debutant op het WK. De Chinees schakelde in de eerste twee ronden de Engelsen Shaun Murphy (WS 4) en Robert Milkins (WS 14) uit en versloeg daarna de Schot Anthony McGill (WS 21).