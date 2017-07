Louis Croenen snelst op 200m vlinderslag op Open Franse kampioenschappen

Zondag zwom Croenen de reeksen van de 100m vlinderslag. Hij tekende voor de zesde tijd (54.53), een seconde boven zijn persoonlijk record (53.15). Croenen plaatste zich zo voor de finale, maar gaf daarvoor forfait. Momenteel bereidt hij zich voor voor het WK in Boedapest (23-30 juli).



Eveneens zondag eindigde Nils Van Audekerke zevende op de 200m rugslag in 2:04.51. De 21-jarige Van Audekerke heeft een persoonlijk record van 2:00.46. De zege was voor de Japanner Ryosuke Irie (1:55.86), voor de Pool Radoslaw Kawecki (1:58.32) en zijn landgenoot Kosuke Hagino (2:00.98).



Basten Caerts sleepte zaterdag ook een zevende plaats in de wacht op de 50m schoolslag. De 19-jarige Caerts zwom 28.42 (PR: 27.68). De Braziliaan Joao Luiz Gomez Junior (27.44) stak de overwinning op zak, voor de Rus Andrei Nikolaev (27.44) en de Serviër Caba Siladji (27.71). Zondag liet Caerts in de B-finale van de 100m schoolslag nog een tijd van 1:02.99 (PR: 1:00.86) optekenen.