Lotto vecht tegen degradatie en stuurt geen Belgische renners naar WK

In 2021 had Lotto-Soudal voor het eerst in negen jaar geen profrenner in de Belgische WK-selectie. “Ik ben ontgoocheld”, sprak CEO John Lelangue toen.

Op het WK in Australië (25 september) zal er opnieuw geen Belgische profrenner van Lotto-Soudal rijden. Nu geen deceptie bij Lelangue, want het is op uitdrukkelijke vraag van zijn ploeg dat bondscoach Sven Vanthourenhout geen renners van Lotto-Soudal selecteert. Dat was ook al het geval op het jongste EK. Nochtans maakt Victor Campenaerts (of eventueel Tim Wellens) aanspraak op een WK-selectie bij de profs. Bij de beloften was de bondscoach zelfs bereid om een ploeg te bouwen rond Arnaud De Lie, maar ook de Waal moet van zijn broodheer thuisblijven. Geen kans op de wereldtitel.

De reden? In de periode van het WK in Wollongong wil Lotto-Soudal op volle sterkte zijn om punten te scoren in de Gooikse Pijl, Isbergues en Omloop van het Houtland. En dat voor een ploeg die al een heel jaar ontkent dat het voor de UCI-punten koerst. Nou?

Jacht op Movistar

Voor cosponsor DSTNY (de vervanger van Soudal in 2023) is WorldTour-behoud wél cruciaal. In de strijd om een WorldTour-ticket voor de periode 2023-2025 staat Lotto-Soudal (13.325 punten) negentiende. De veilige achttiende plaats (Movistar, 13.962) is veraf. Lotto-Soudal heeft nog anderhalve maand om die kloof te overbruggen. Te beginnen vandaag in Zottegem (met Campenaerts en De Lie) en morgen in Overijse, waar de winnaar telkens 125 punten pakt.

De Belgische wielerbond toont begrip voor de keuze van Lotto-Soudal om geen Belgische renners naar het WK te sturen. Lotto is ook partner van de bond.

Gek genoeg zullen op het WK wel degelijk profrenners van Lotto-Soudal aanwezig zijn. De Duitsers Rudiger Selig en Michael Schwarzmann mogen gaan, indien ze worden geselecteerd. Zij behoren niet tot de tien best scorende renners van Lotto-Soudal, hun punten komen dus niet in aanmerking voor de strijd om het behoud.

Met 406 punten is Caleb Ewan de vierde beste scorende renner van Lotto-Soudal dit seizoen (De Lie 1.570, Campenaerts 732). Zijn punten zijn van groot belang. Indien Ewan wordt geselecteerd door de Australische bondscoach mag hij wel gaan. Een WK in eigen land wil hij niet missen en Lotto-Soudal hoopt dat Ewan op het WK punten scoort. Een wereldtitel levert 600 punten op. Een wereldtitel van De Lie bij de beloften is goed voor 200 punten, maar die gok wil de ploeg niet nemen.