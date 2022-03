Lotto-Soudal vecht voor zijn plaats in de WorldTour

Lotto-Soudal beleeft een goede seizoenstart met al negen zeges. Enkel UAE (18) en QuickStep-Alpha Vinyl (12) winnen voorlopig meer in 2022. De zeges van De Lie in de GP Monseré (125 punten) en Ewan (60 punten) in Tirreno-Adriatico leveren Lotto-Soudal ook flink wat punten op. Tel daarbij de punten van de ereplaatsen van Tim Wellens (achtste) in de Strade Bianche en Steff Cras (zestiende) in Parijs-Nice en de ploeg van John Lelangue pakte dit seizoen al 1.487 punten. Het staat zo negende in de ranking van 2022.

Een mooie tussenstand, maar bij lange nog niet genoeg om verlost te zijn van de degradatiezorgen. Vanaf 2023 komen enkel de achttien best scorende ploegen van de periode 2020-2022 in aanmerking voor een WorldTour-licentie. In die ranking over drie jaar staat Lotto-Soudal nog steeds twintigste met 9.422 punten. Ook Cofidis staat op een degradatieplaats. De Franse ploeg doet met 9.597 punten op plaats negentien nipt beter dan Lotto-Soudal.

Arkéa-Samsic verbaast

De grote boosdoener van Lotto-Soudal is Arkéa-Samsic. Dankzij de vijfde plaats van Nairo Quintana in Parijs-Nice, de ritwinst van Warren Barguil in Tirreno-Adriatico en de stapel ereplaatsen van Hugo Hofstetter en Amaury Capiot pakte het dit jaar al 2.383 punten. Enkel UAE Team Emirates en Ineos Grenadiers doen beter. Zelfs Jumbo-Visma boert voorlopig minder goed, ondanks de eindwinst van Primoz Roglic in Parijs-Nice en de zege van Wout van Aert in Omloop. Arkéa-Samsic staat nu op de veilige veertiende plaats.

Rijke ploegen als Israël-Premier Tech en Movistar waanden zich vooraf veilig, maar moeten stilaan oppassen want ook Intermarché-Wanty-Gobert is flink aan het scoren. De ploeg van Hilaire Van der Schueren staat voorlopig op een veilige zeventiende plaats.

Panikeren moeten ze bij Lotto-Soudal echter nog niet doen. Als de betalingsproblemen bij Team Astana aanhouden is het niet zeker dat die ploeg in 2023 voldoende bankgaranties heeft om de WorldTour-licentie te bemachtigen. In dat geval is negentiende plaats voldoende voor Lotto-Soudal.

Bovendien kan de situatie er voor de Belgische ploeg al helemaal anders uitzien na deze week. Indien De Lie vandaag Nokere Koerse wint en vrijdag ook raak treft in Bredene-Koksijde pakt hij twee keer 200 punten. Als Ewan zaterdag mag juichen in Milaan-Sanremo krijgt hij daarvoor 500 punten.