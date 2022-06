Lotto-ploeg droomt met De Lie van carrière à la Boonen

Arnaud De Lie ontpopt zich als de sprintsensatie van het seizoen. Het klassieke werk lonkt. ‘Leeftijd en ervaring zijn op dit moment het enige wat hij mist’, zeggen zijn trainers.

Philippe Gilbert mag hem dan wel tot zijn opvolger hebben uitgeroepen, Tom Boonen is de naam die het vaakst in één adem met die van Arnaud De Lie (20) wordt genoemd. Net als in diens beginjaren vooral sprinter, maar met het klassieke werk in het vooruitzicht voor de komende jaren.

“De Lie is heel veelzijdig op dit moment”, zegt Wim Van Hoolst, coach bij Lotto-Soudal. “Ik begrijp de vergelijking. Als het goed gaat, mag je dat ook uitspreken. Hij klopt sprinters, hij klopt punchers. Hij kan het allebei. De Ronde van Limburg, dat was een hele dag hard rijden met elk uur gemiddeld 600 hoogtemeters. De Lie won met lengtes voorsprong. Hoe zwaar ook, het lijkt voor hem niet uit te maken.”

Eerste jaar prof, zes overwinningen in eendagskoersen. “Sinds De Lie neoprof is, is hij elke week beter geworden”, zegt Kurt Van de Wouwer, die De Lie mee boetseerde tot de renner die hij vandaag is. Werkpunten? “Na wat we het voorbije weekend van hem zagen in de Heistse Pijl en in Limburg kun je bij die jongen niet van enig gebrek spreken.” Finetunen dan? “Ik kan niets noemen. Als ik zeg dat hij nog meer kan trainen, lijkt het alsof hij dat niet genoeg doet. Klopt niet. Leeftijd en ervaring zijn op dit moment het enige wat hij mist. Die krijgt hij straks vanzelf.”

Van Hoolst: “Ik kijk naar zijn sprintwaarden en zie hoge cijfers. Ik bekijk zijn aerobe kwaliteiten – hoe hard hij kan rijden in tien minuten, hoeveel watt per kilogram hij trapt – en zie dat het goed zit. Ik zie het wedstrijdprofiel van pakweg de Ronde van Limburg – 43 gemiddeld, 1.600 hoogtemeters – en merk dat hij zijn kwaliteiten niet verliest. We dachten wel dat hij veel kon, maar zes keer winst hadden we niet verwacht.”

Twee fases

Conclusie: de rek op De Lie en zijn team Lotto-Soudal is groot. Als sprinter in fase één. “Elk jaar op stage in december doen we sprinttests”, zegt Van Hoolst. “Elke renner, van sprinter tot klimmer, moet exact dezelfde test afleggen. Toen al was hij tweede van de ploeg, slechts ietsje trager dan Caleb Ewan. Het vermogen dat hij toen al ontwikkelde, was veruit het beste van iedereen. Zijn lange sprintvermogen is top. Hij vertrekt en blijft meters winnen tot aan de finish.”

Fase twee: de klassiekers. “Gent-Wevelgem ligt binnen zijn mogelijkheden. Ik denk ook aan Dwars door Vlaanderen”, stelt Van Hoolst. “Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix”, vindt Van de Wouwer. “De vergelijking met Boonen gaat wel degelijk op.”

Van Hoolst: “Hij klimt ook goed. Op alles onder de vijf en tien minuten verliest hij zijn versnelling niet. Met zijn 80 kilogram moeten we geen klimmer van hem maken. Wat De Lie doet, is volhouden. Hij is een volhouder.”

In afwachting van dat grote werk gaan ze het hoofd van hun getalenteerde Ardennees vooral niet gek maken bij Lotto-Soudal. Wedstrijden onder de WorldTour zijn voorlopig uitdaging genoeg; dit weekend Dwars door het Hageland, straks de Baloise Belgium Tour en het Belgisch kampioenschap.

“De voetjes staan stevig op de grond”, zegt Van de Wouwer. “Niets moet. Al wat hij onderweg meepikt, is goed.”

Van Hoolst: “We bekijken het op korte termijn. Daarmee bedoel ik: we passen zijn doelen aan zijn niveau aan en De Lie mag zichzelf ontdekken en verrassen.”