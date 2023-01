Lotto gokt en verliest door late aanpassing puntensysteem

Kurt Van de Wouwer is de sportieve directeur van Lotto-Dstny. In afwachting van de nieuwe CEO – inmiddels viel de keuze op de Fransman Stéphane Heulot – legde Van de Wouwer de voorjaarskalender van de ploeg vast. Dat wil zeggen: geen Tour Down Under, geen Tirreno-Adriatico, geen Ronde van het Baskenland en ook geen Giro d’Italia in 2023 voor Lotto. Dat zijn vier wedstrijden van de WorldTour-kalender.

Lotto mag dan zelf geen WorldTour-ploeg meer zijn, omdat ze eerste is van de ProTeams (zeg maar de tweede afdeling) krijgt ze automatisch startrecht in alle topraces. Ook de grote rondes Giro, Tour en Vuelta. Toch bedankte Van de Wouwer voor een aantal van die wedstrijden. “In functie van het puntensysteem en om ook in 2023 in aanmerking te komen voor een wildcard willen we veel scoren in de kleinere koersen.”

Liever dan drie weken in Italië te koersen koos Van de Wouwer voor de Tro Bro Léon, de Vierdaagse van Duinkerke, het Circuit de Wallonie of nog de Antwerp Port Epic. Deze wedstrijden zijn lager geklasseerd, maar leverden de voorbije jaren wel veel punten op. Een voorbeeld: de Fransman Hugo Hofstetter won vorig jaar de Tro Bro Léon en kreeg daarvoor van de UCI 200 punten. Die dag won de Australiër Jai Hindley rit negen in de Giro en dat leverde slechts 100 UCI-punten op.

Promoveren

Maar toen kwam het nieuws dat de UCI het hele puntensysteem heeft herdacht. Dat komt erop neer dat vanaf 2023 meer punten te verdienen zijn in de WorldTour dan in de continentale kalender. Was de verhouding vorig jaar nog 50/50, dan is die voortaan 60/40 in het voordeel van de WorldTour.

Rit- en eindzeges in grote rondes leveren meer punten op. Ook in de vijf monumenten en in de WorldTour-rittenkoersen van één week worden meer punten opgehaald. Met het afzeggen voor de Tour Down Under, Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en vooral de Giro laat Lotto-Dstny dus een kans liggen om punten te scoren. Die punten zal de ploeg nodig hebben om over drie jaar weer naar de WorldTour te promoveren.

In het geval van de Giro wil dat zeggen dat in elke etappe voortaan 772 punten te winnen vallen. Tot en met 2022 waren dat 176 punten per etappe.

De hervorming van de UCI kwam bij alle ploegen als een verrassing. Ook bij Lotto-Dstny, waar Van de Wouwer zijn huiswerk klaar had, enkele weken voordat uit de hoofdkantoren van de UCI in het Zwitserse Aigle de nieuwe puntentelling wereldkundig werd gemaakt.

Communiceren doen ze bij Lotto nog niet. Daarvoor is het wachten tot de ploegvoorstelling op vrijdag 13 januari in het Spaanse Denia. Maar het valt nu al te denken dat ze bij de Belgische ploeg niet blij zijn.