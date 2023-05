Lotto-Dstny stelt toptalent Van Eetvelt weer op na neusspray-zaakje

Bij een controle op 19 februari, na de slotrit van de Tour des Alpes Maritimes et du Var, trof het AFLD in de urine van Lennert Van Eetvelt een verdachte substantie aan. Aanleiding voor de Franse autoriteit om een dossier te openen wegens ‘vermeende inbreuk op de dopingwetgeving’. Lotto-Dstny stelde zijn renner op non-actief in afwachting van meer duidelijkheid.

Die kwam er de voorbije weken ook. In wezen ging het om een toegelaten substantie, afkomstig van een vrij verkrijgbare en in competitie veroorloofde neusspray, op voorwaarde dat die wordt vermeld bij de controle. Van Eetvelt nam de spray op doktersadvies en gaf dat op 19 februari ook aan op het dopingformulier. Op vraag van het AFLD lichtte hij dat de voorbije weken nader toe, waarop werd besloten de zaak te klasseren.

“Ik gebruik de spray sporadisch voor de behandeling van mijn allergieën en dit in overleg met mijn arts”, zegt de 21-jarige renner. “Aangezien ik dat duidelijk had aangegeven bij de controle was het voor mij een verrassing dat het AFLD zich daar vragen bij stelde. Ik heb nu uitgelegd waarom en hoe vaak ik de spray gebruik en daar konden ze zich perfect in vinden. Ik ben een beetje verontwaardigd dat hier een zaak van werd gemaakt. Maar goed, ik wil dit achter me laten en zo snel mogelijk opnieuw koersen.”

Dat laatste gebeurt op 24 mei in de Alpes-Isère Tour. Van Eetvelt was uitstekend aan het seizoen begonnen. Zo behaalde hij podiumplaatsen op Mallorca en sloot hij zijn eerste WorldTour-rittenkoers ooit, de Ronde van Catalonië, af als vijftiende.