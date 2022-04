Lotte Kopecky wint Vlaanderens Mooiste: onze landgenote is na de Strade Bianche ook de beste in de Ronde van Vlaanderen

Voor Kopecky is het haar eerste zege in Vlaanderens Mooiste. Haar beste resultaat tot dusver was een derde plaats in 2020. Kopecky wordt de tweede Belgische vrouw op de erelijst, na Grace Verbeke in 2010.

Eerder dit seizoen won Kopecky ook al de Strade Bianche.

Topfavoriete

Bij afwezigheid van Wout van Aert bij de mannen lag de grootste Belgische winstkans in de Ronde van Vlaanderen eigenlijk bij de vrouwen. Lotte Kopecky hoorde na haar winst in de Strade Bianche vorig maand bij de topfavorietes voor de zege.

Op zwaar parcours met voor het eerst de Koppenberg kwamen de betere vrouwen automatisch bovendrijven. Een select elitegroepje diende zich aan de voet van de Oude Kwaremont aan voor de absolute finale. Van Vleuten reed in één ruk naar Reusser - de kop van de koers. Kopecky volgde.

De twee toonden zich net als in de Strade Bianche de besten van het pak en dat beeld werd ook op de Paterberg bevestigd. Gelukkig kon Kopecky rekenen op het sterkste blok, met dank aan haar ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak van SD Worx kon ze spelen in de finale.

Van Vleuten moest reageren op de uitval van haar landgenote en zo kon Kopecky makkelijk meeschuiven. Met z’n drieën doken ze de slotkilometers in. Kopecky zat achter stoomtrein Van den Broek- Blaak in een zetel, Van Vleuten zat in de tang.

De titelverdedigster kon enkel maar hopen dat ze in de sprint een partij was voor Kopecky, maar de Nederlandse was geen maat voor de Belgische kampioene. Kopecky ging op de Minderbroedersstraat op en over Van Vleuten. Grace Verbeke heeft eindelijk een opvolgster.