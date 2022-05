Lotte Kopecky wint openingsrit Ronde van Burgos: ‘Het was best lastig vandaag’

Na de Ronde van het Baskenland, vorige week gewonnen door Demi Vollering, kreeg het peloton de tweede rittenkoers van het jaar in de WorldTour voorgeschoteld. Lotte Kopecky hervatte de competitie na een korte voorjaarspauze, haar team SD Worx is met Vollering & co favoriet voor de eindzege.

De eerste etappe was er op papier één voor sterke sprinters, met een hellende aankomst, ideaal voor de Belgische kampioene. De Italianen Lara Vieceli en Matilde Vitillo en de Mexicaanse Andrea Ramirez trokken meteen op avontuur, maar kregen nooit meer dan twee minuten van het peloton.

Toen de voorsprong op 38 kilometer van de finish tot 15 seconden was gezakt, versnelde Ramirez. Haar medevluchters werden vier kilometer verder gegrepen, Ramirez zelf werd ingelopen op 31 kilometer, waarna het tempo de hoogte in werd gejaagd en het peloton in waaiers brak.

Onder anderen Paulina Rooijakkers, een van de favorieten voor de eindzege, verzeilde in een tweede groep. Samen met een ploegmate slaagde ze erin om op twintig kilometer van de aankomst weer bij het eerste peloton aan te sluiten. Drie kilometer verdere deden nog meer rensters dat en was duidelijk dat er voor de zege gesprint zou worden.

“Het was best wel lastig vandaag”, aldus Kopecky. “In de finale stond er zijwind, was het lastig koersen en moeilijk om uit de wind te blijven en energie te sparen. Demi Vollering zat goed in mijn wiel, het was knokken en toen we voorbij die 3 kilometer waren, zaten we veilig (Vollering mikt op het eindklassement, red.). Het zou tot een sprint komen en ik wist dat deze hellende finish me wel zou liggen, dus ik ging er voluit voor. Op 200 meter zette ik aan en ik hield stand.”

De temperaturen in Spanje flirten met de 30 graden. “Het was heel warm en dat was wel even wennen, maar gelukkig kan ik er goed tegen, dus ik had er niet zo veel last van”, zegt Kopecky. “Ik ben blij met deze zege.”

Kopecky boekte haar derde zege van het seizoen, de derde in de WorldTour. In maart won ze de Strade Bianche, in april de Ronde van Vlaanderen.