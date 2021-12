Lotte Kopecky wint Kristallen Fiets: ‘Ronde van Vlaanderen staat al lang op mijn verlanglijstje’

“Ik ben blij dat ik vanaf nu nooit meer tegen haar moet strijden.” Kirsten Wild, Nederlandse legende op de piste, verloor in Roubaix haar laatste wedstrijd van haar carrière van een ontketende Kopecky. Niet eens stervend in het wiel, maar ver daarachter. “Ik zat stikkapot. Maar Kopecky bleef doorgaan.”

Geen ziel die eraan twijfelt dat Kopecky de verdiende winnaar is van de Kristallen Fiets 2021. Dat maakt twee op een rij. “Ik ben blij dat ik enkele jaren heb kunnen groeien in de schaduw van Jolien D’hoore”, sprak ze. “Hopelijk kan ik dezelfde rol spelen voor de meisjes die er nu aankomen.”

Kopecky werd in januari vice-Belgisch kampioen in het veld. Op de weg werd ze vierde in de Omloop, tweede in Gent-Wevelgem en zonder een weerbarstige ketting had ze op het podium van de Ronde van Vlaanderen kunnen staan. Op de olympische wegrit eindigde ze knap vierde.

De piste van Tokio had haar magnum opus moeten worden. In de ploegkoers ging Kopecky neer. Twee dagen later viel ze hard in het omnium. Weg olympische medailles. Kopecky: “Pech was de rode draad doorheen heel het seizoen. Dat was best frustrerend.”

Weergaloos WK

Ze had twee opties: de teleurstelling van de Spelen als een molensteen met zich meedragen, of keihard werken en nieuwe doelen stellen. Het werd het tweede. Ze stoomde zich klaar voor de Vuelta. Ze won daar niet alleen de slotetappe, ze trainde na iedere rit nog bij. Om de bittere nasmaak van de zomer helemaal door te spoelen met een weergaloos WK: goud in de puntenkoer, twee keer zilver in het omnium en de afvalling.

Volgend jaar rijdt Kopecky voor SD Worx, het QuickStep van het vrouwenpeloton. “Dat ik soms niet zal mogen rijden hoort erbij”, weet ze. “Maar ik zal er ook wel mijn voordeel uit halen, want er zullen altijd momenten komen waarop de tactiek net in mijn voordeel uitdraait. Dan kan ik ook koersen op een andere manier winnen, door het meer tactisch te spelen. Mijn persoonlijke doel? De Ronde van Vlaanderen staat al lang op mijn verlanglijstje. Ik kijk er echt naar uit een klassieker te winnen. Ik ben 26. Mijn beste jaren komen er in principe nog aan.”