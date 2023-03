Lotte Kopecky verliest oudere broer, grote inspirator en trouwe fan

‘Rust zacht, mateke.’ ‘Woorden schieten tekort’. ‘Het was nog veel te vroeg voor jou’. ‘We gaan je missen, makker.’ Het regende gisteren condoleances op de Facebook-pagina van Seppe Kopecky. Seppe is de twee jaar oudere broer van onze vrouwelijke wielerheldin Lotte (27). Maar vooral was hij de grote inspirator voor zijn zus, de man die haar op zeer jonge leeftijd al bekeerde tot het wielrennen. En die naast een belangrijke steun en toeverlaat ook altijd een van haar grootste fans is geweest. Zo postte hij op 10 februari nog drie vuistjes en een (paars) hartje op Facebook bij het bericht over de gouden medaille van zijn zus in de afvallingsnummer op het EK baan in het Zwitserse Grenchen.

Seppe, Lotte en jongere broer Hannes (23) groeiden samen op in de Electrabel-wijk, nabij de voormalige elektriciteitscentrale in Schelle (Antwerpen), waar ze school liepen in het lokale Sint-Lutgardisschooltje en in hun vrije tijd heel veel samen buiten ravotten en... fietsten. Zo kwam het dat Seppe in 2006 deelnam aan een initiatie op de veldrit in Niel en er meteen tweede finishte. Het sein om zich aan te sluiten bij wielerclub Steeds Vooraan Kontich. Zijn carrière zou zeven jaar duren. Hij stond bij de jeugd behoorlijk zijn mannetje en dankzij zijn sterke eindsprint won hij (op Vlaamse grond) toch meerdere wedstrijden. Een van zijn concurrenten, in die tijd: Jasper Stuyven. Als eerstejaarsbelofte hield hij het voor bekeken. “Toen vond ik feesten belangrijker”, zei hij daar vorig jaar over in een dubbelinterview met Hannes in de Mediahuis-kranten.

Niet alleen Hannes, die het maar heel even volhield, maar ook Lotte - op dat moment amper tien - raakte via Seppe in de ban van de koers. Zij zag in hem haar grote voorbeeld. Vastberaden zoals we haar kennen, keerde ze na zes jaar in de spits bij KFC Schelle het voetbal de rug toe en zette ze zich aan het fietsen. Ook Lotte begon bij Steeds Vooraan Kontich. Een bevlieging, dacht mama Agna, die haar op het internet een tweedehands koersfietsje kocht. Maar dochterlief kreeg de smaak te pakken en volhardde. Zeker in het begin vergezelde Seppe haar regelmatig op de wedstrijden, stond hij haar bij met raad en daad en kon ze ook al wel eens een kritische opmerking van hem hebben.

Terwijl Lotte samen met ex-partner Kieran De Fauw verhuisde naar Assenede, bleef Seppe - die hard fan ook van Anderlecht - in Schelle wonen. Zijn sportieve roots verloochende hij nooit. Hier en daar waagde hij zich nog eens aan een (ploegen)triatlon en in 2021 was hij vergunninghouder bij wielernevenbond WAOD. De sportieve prestaties van Lotte bleef hij op de voet volgen. De zege die hem het meest bijblijft? “Ik twijfel tussen de Strade Bianche en de wereldtitel ploegkoers met Jolien D’hoore”, klonk het. Afgelopen winter ging Lotte samen met haar papa en twee broers nog samen skiën in de Oostenrijkse bergen. Een trip die haar naar verluidt bijzonder veel deugd had gedaan.

Het trieste nieuws betekent een mokerslag voor de familie-Kopecky. Lotte zelf is er het hart van in. Het onwezenlijke verlies van Seppe komt bovenop haar relatiebreuk, eind 2022, die de voorbije weken en maanden sowieso al bijzonder gecompliceerd maakten. Het mag best verbazend en bewonderenswaardig worden genoemd hoe ze in die omstandigheden nog zo goed is kunnen blijven presteren met winst in de Omloop en een tweede plaats in de Strade Bianche. Het is echter de vraag hoe dit bij haar zal binnenkomen. Want hoe taai de atlete ook mag zijn, de mens kent zijn mentale grenzen. Aanvankelijk had Kopecky na de Strade Bianche een competitiebreak ingelast tot Gent-Wevelgem. Maar naar verluidt zou ze overmorgen toch van start gaan in Nokere Koerse. Seppe zal ongetwijfeld met haar meekoersen.