Lotte Kopecky koerst in Nokere tegen de pijn van het verlies: ‘Het is een manier, háár manier, om ermee om te gaan’

Ieder van ons heeft het al weleens meegemaakt: een dierbare moeten afstaan. Verscheurd worden door pijn, onmacht, verdriet. Toch gaat ’s anderendaags de zon weer op. En draait de wereld gewoon door. Slechts één mogelijk pad tekent zich af: recht vooruit, willens nillens. Makkelijk gezegd. Want ga er zoals Lotte Kopecky maar eens aanstaan in Nokere Koerse, amper vier dagen na het verlies van haar oudste broer en grote inspirator Seppe.

“Belangrijk”, zegt sportpsycholoog Jef Brouwers (TICkA), “zijn de persoonlijkheid en hoe die reageert op de specifieke omstandigheden. Elke mens is daar verschillend in. De een zondert zich af, sluit zich op. Een ander, zoals Lotte, doet heel actief datgene wat op een bepaald moment leidt tot het verwerken van zo’n situatie.”

Beeld BELGA

Via workshops kreeg Brouwers in het recente verleden een duidelijk beeld van de mens en atlete Lotte Kopecky (en haar toenmalige ploegmaats). “Ik heb Lotte leren kennen als een nederig, beheerst en zacht karakter. Verstandig, maar niet werelds. Wat maakt dat ze dergelijke gebeurtenissen in de eerste plaats veeleer sereen zal beleven.”

“Zonder er veel uiting aan te geven naar de buitenwereld toe, eerder de reactie van extraverte types. Anderzijds is ze een zeer gedreven topsportster, door de jaren heen uitgegroeid tot een serial winner. Een echte teamplayer ook. Met een enorm plichtsbewustzijn, dat haar uiteindelijk de keuze doet maken om haar job verder te blijven uitoefenen.”

Beeld Photo News

Het laatste dat mag worden gedacht is dat Kopecky zich vlot en makkelijk over de dingen heen zet. Koersen werkt in deze therapeutisch voor haar. “Het is een manier, háár manier, om ermee om te gaan”, stipt Brouwers aan. “De band die ze had met haar broer geeft haar de kracht en energie om dat te doen. Tegelijk laat ze duidelijk blijken: ‘Ik ben een ontzettend gevoelige vrouw, maar ook ten opzichte van de plichten die ik heb als profwielrenster’.

“Hoe groter dat bewustzijn, hoe meer soelaas je vindt in het koersen en presteren. Eigen aan de absolute toppers, maar die vorm van hardheid zit ook ingebakken in de cultuur van het wielrennen. Een coureur zie je niet snel opgeven. Die zet door. Hij/zij incasseert af en toe, maar staat altijd weer recht, blikt vooruit en gaat verder.”

Seppe Kopecky. Beeld SMB / Photo News

Tuurlijk maakte Brouwers ook al het tegendeel mee. Niet elke mens is even veerkrachtig en weerbaar. Sommigen storten onvermijdelijk in en nemen tijd voor zichzelf. Cruciaal daarbij is volgens hem hoe de getroffene in de gegeven omstandigheden wordt opgevangen door zijn naaste omgeving. “Lotte zal ongetwijfeld enorm veel steun vinden binnen de anonimiteit van haar eigen familie en vriendenkring. Ook bij haar team SD Worx zullen ze bijzonder met haar zijn begaan en de sereniteit rond haar in stand houden. Die warmte is primordiaal. En voegt zich bij de sterktes, waar atletes zoals zij zich in extreme situaties als deze van gaan bedienen om eruit te geraken. Aan de zwaktes heeft ze geen boodschap.”

Sporten is één ding. Vraag is of het in dit geval - ook al is het je reinste bijzaak - kan leiden tot jezelf overstijgen en succesvol zijn? Brouwers: “Als je alle elementen die je in je hebt en die je gemaakt hebben tot zo’n kampioene kan mobiliseren: ja. Ik wens het Lotte in elk geval zeer hard toe.”