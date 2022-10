Lotte Kopecky is klaar voor loepzuivere hattrick op Kristallen Fiets

Dat komt er natuurlijk van als je met de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen twee van je droomkoersen wint. Plus ook een etappe in de Ronde van Burgos en het BK tijdrijden. In Parijs-Roubaix, tweede na Longo Borghini, en op het weg-WK in Wollongong, tweede na Annemiek van Vleuten, lukte het net niet. Maar ook de twee gouden medailles op het EK baan in München, in de afvalling en de puntenkoers, worden mee in rekening gebracht. En daar kan de komende dagen op het WK in Saint-Quentin-en-Yvelines, nabij Parijs, nog wat eremetaal bijkomen.

Geen twijfel mogelijk: in een jaar waarin het Belgische vrouwenwielrennen enorm boomde, is Kopecky veruit de beste en snelste vrouw op twee wielen.