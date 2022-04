Lotte Kopecky haalt energie uit nieuwe status: ‘Strade Bianche gaf ongelooflijke boost’

Na haar overwinning in de Strade Bianche wordt Kopecky (26) vaak aangeklampt. “Ik moet wat meer tijd incalculeren als ik van de teambus naar de start rijd”, vertelt ze. “Het leeft bij de mensen. Op Twitter en Instagram kreeg ik er met de klap 2.000 à 3.000 volgers bij.”

Het geloof in zichzelf is toegenomen. “Belangrijk, want puur met mijn fysieke kwaliteiten kom ik er niet. Voor aanvang van de Strade Bianche heb ik tijdens de teambriefing gezegd: ‘Deze koers wil ik echt graag winnen.’ De ploeg (SD Worx, JDK) heeft dat opgepikt en reed volledig in mijn dienst. Het gaf mij een ongelooflijke boost, en het maakte dat ik nu al eens makkelijker durf te zeggen: ‘Ik wil kopvrouw zijn’.”

Dat ze een kilo of twee minder weegt dan tijdens haar piste-periode, stelt Kopecky. “Met de jaren ben ik in alles professioneler geworden. Zo ben ik meer met voeding bezig. Even deed ik daarbij een beroep op een diëtiste, maar dat werkte niet voor mij. Als ik zin heb om eens frieten of pizza te eten, dan doe ik dat gewoon. Je moet weten wanneer het kan. We trainen zó veel en zó intensief dat we af en toe eens mogen zondigen, vind ik.”

Fan van Boonen

In haar jongere jaren keek Kopecky op naar de Nederlandse Marianne Vos. Maar Fabian Cancellara en Tom Boonen waren toen haar grote idolen, erkent ze. “Vrouwenkoers kwam nog niet zo uitvoerig op tv. Hopelijk kunnen mijn prestaties iets losweken bij jonge Vlaamse koersgekke meisjes.”

Ze noemt zichzelf liever geen topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen. “In het peloton zal ik wel als dusdanig worden aangezien, of ik dat nu fijn vind of niet. Dus probeer ik positief om te gaan met die status. Mensen geloven in me. Daar haal ik mijn energie uit. Een van mijn sterktes is alvast dat ik aan het eind van een lastige wedstrijd nog mijn normale vermogens haal, bij pure sprinters is dat anders.”