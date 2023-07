Lot van RWDM-trainer Euvrard bezegeld door bezoek ex-voorzitter

Never a dull day, bij promovendus RWDM. Een dag nadat de voltallige staf op straat gegooid werd, sijpelen achter de schermen steeds meer details door van wat eigenaar John Textor bezielde. Hoe het multiclubmodel van de Eagle Football Group en een bezoekje van ex-voorzitter Dailly de trainer van RWDM fataal werden.

Eén jaar na de overname van RWDM door John Textor (januari 2022) ontstonden de eerste barsten. Tijdens de wintermercato van januari 2023 waren eigenaar en sportieve cel het vaak niet eens over de transferpolitiek. Toen al wilde de Amerikaanse eigenaar heel wat spelers van andere clubs uit de Eagle Group bij RWDM stallen, ook al waren ze niet gevraagd noch gewild door de technische staf.

Sportief directeur Julien Gorius moest als eerste het gelag betalen voor zijn ‘tegenstand’. “We hebben de juiste spelers nodig, niet overbodige spelers van andere ploegen.” Die uitspraak kostte zijn kop. Zijn ontslag zorgde voor veel beroering. Niemand minder dan voorzitter Thierry Dailly sprak openlijk zijn steun uit voor Gorius, wat hem later zuur is opgebroken. Want enkele weken na het behalen van de titel werd Dailly uit zijn functie ontheven. De supporters stonden op hun achterste poten, want de grote bezieler van de wederopstanding van hun club werd volgens hen bij het huisvuil gezet.

Na het failliet van FC Brussels kocht Thierry Dailly in 2015 het stamnummer van Standaard Wetteren. In acht seizoenen tijd loodste hij de club van het vijfde naar het hoogste niveau in België. Maar door tachtig procent van de aandelen te verkopen aan John Textor, moest Thierry Dailly inboeten op vlak van beslissingsrecht. Aanvankelijk werd hij niet meer geraadpleegd of ingelicht over transfers, daarna kwam het ontslag als voorzitter. Omdat hij nog twintig procent van de aandelen bezit, behoudt hij als lid wel nog zijn zetel in de raad van bestuur.

Het lijkt alsof de geschiedenis zich heel snel heeft herhaald.

Na de vruchtbare stage in Oostenrijk twee weken geleden, kwam Thierry Dailly in de aanloop naar de galamatch tegen Olympique Lyon een bezoekje brengen op een training van RWDM. Met trainer Euvrard werd wat gegrapt en gedold en dat zou wel eens de spreekwoordelijk druppel kunnen geweest zijn voor het plotse ontslag van de succescoach.

Thierry Dailly op training van RWDM. Beeld Facebook Thierry Dailly

Of Euvrard rouwig is om het ontslag, valt te betwijfelen, want het heeft niets te maken met sportieve resultaten. Die waren zelfs heel goed. Maar het zal Textor en co. ook wel ter ore zijn gekomen dat hij door zijn makelaar werd aangeboden bij onder meer Standard en Union. Dat Euvrard geen andere club heeft gevonden, komt Textor eigenlijk niet goed uit, want nu kon hij niet anders dan de Limburger met West-Vlaamse roots op de keien te zetten met alle financiële gevolgen van dien. En dat op vijf dagen voor de competitiestart tegen Racing Genk. Van een slechte timing gesproken.

Vincent Euvrard reageerde via een boodschap op sociale media op zijn ontslag. Daarin liet hij weten dat een verschil in toekomstvisie geleid heeft tot de beëindiging van de samenwerking. Hij vond het een eer om een mooi hoofdstuk in de geschiedenis van de legendarische club te schrijven.

Hij dankte ook de fans.

“Jullie zijn het hart en de ziel van deze club. Na drie intense jaren neem ik afscheid van jullie, maar die vier magische letters en alle herinneringen die daarbij horen, zullen voor altijd in mijn hart gegrift staan”, besloot hij zijn bericht.

Behalve een nieuwe technische staf met Claudio Caçapa als nieuwe hoofdtrainer en Anderson Luiz dos Santos Valiñas en ex-speler Igor De Camargo als assistenten, mogen de komende dagen en weken heel wat transferactiviteiten verwacht worden.