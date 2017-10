Los Angeles Dodgers winnen eerste wedstrijd in World Series

De Los Angeles Dodgers hebben de eerste wedstrijd in de World Series gewonnen. Ze versloegen de Houston Astros in een snikheet Dodgers Stadium, waar het bijna 40 graden was, met 3-1 door twee homeruns in de eerste en in de zesde inning.

Meer dan 50.000 toeschouwers zagen Chris Taylor als eerste slagman van de Dodgers in de eerste inning meteen een homerun maken. In de vierde inning maakte Alex Bregman gelijk voor de Texanen. Een harde uithaal van Justin Turner in de zesde inning met Taylor op de honken zorgde voor de 3-1.

De tweede wedstrijd in de best-of-sevenserie wordt in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw in Los Angeles gespeeld. De Dodgers hebben bij de bookmakers hun favorietenrol van voor de start van de World Series alvast kracht bijgezet. Het is van 1988 geleden dat de Dodgers voor het laatst de World Series wisten te winnen.