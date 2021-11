Londen wil "verifieerbare bewijzen" dat tennisster Peng Shuai veilig is

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde eerder deze maand de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik. Kort na de beschuldiging werd het bericht verwijderd en sindsdien lijkt Peng van de aardbodem verdwenen.

De voorbije dagen gaven Chinese staatsmedia wel al een e-mail en foto's vrij van Peng, maar er zijn twijfels over de authenticiteit. Zaterdag berichtten de staatsmedia dat de jonge vrouw zich "vrij" in haar eigen woonst bevindt en "binnenkort" in het openbaar zal verschijnen.

"We zijn extreem bezorgd over de ogenschijnlijke vermissing van Peng Shuai en volgen de zaak van dichtbij op", klinkt het zaterdagavond in het persbericht van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. "Peking moet dringend met verifieerbare bewijzen komen."