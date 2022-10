Lokonga haalt uit naar bondscoach Martínez en mag WK wellicht op zijn buik schrijven

Het bewijs van persoonlijkheid. Van ambitie. In een interview met La Dernière Heure luchtte de oud-Anderlecht-speler zijn hart. Vooral het feit dat hij in de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso, in maart, geen seconde op het veld stond, ligt Lokonga (23) nog altijd zwaar op de maag. Het tweeluik waarin de bondscoach de anciens met 50 caps of meer thuis had gelaten.

“Ik heb hem een dag erna gebeld”, zegt hij. “Ik was echt pissed off. Ik dacht even dat ik zelfs niet meer voor de nationale ploeg wilde spelen. Ik walgde ervan. Martínez vertelde dat hij de voorkeur gaf aan spelers die bij hun club vaste waarde zijn. Hij was ook niet helemaal tevreden over mijn training. Ik denk niet dat hij mij kan afschilderen als een slechte jongen die niet hard werkt. Dat is te makkelijk. Misschien gelooft Martínez niet in mijn kwaliteiten of houdt hij niet van mijn stijl. Maar dan heb ik liever dat hij dat duidelijk communiceert.”

Een uithaal die de bondscoach niet zal zinnen. Hij heeft liever dat zijn spelers met de voeten spreken. Met prestaties.

In de bewuste periode, in maart, kwam Lokonga niet van de bank bij Arsenal - coach Arteta liet hem anderhalve maand niet invallen of starten. Ook vandaag is de middenvelder bij The Gunners geen vaste waarde. Hij draait mee in de rotatie. In de Premier League moet hij vrede nemen met een tweederangsrol. In de Europa League mag hij als basisspeler minuten opdoen. Donderdag bleef een sterke en dominante prestatie tegen Bodø/Glimt onderbelicht. Met zijn woorden scoorde hij 48 uur later wel.

Van alle kandidaten voor een post centraal op het middenveld bij de Duivels heeft Lokonga het op een na minste minuten gemaakt in het jaar 2022. De Bruyne, Tielemans, Witsel, Vanaken, Dendoncker, Onana en Mangala leggen betere rapportcijfers voor. Tielemans, Vanaken, Dendoncker en Mangala speelden in de twee oefeninterlands in maart.