Lokeren ontslaat Kristinsson, Peter Maes opvolger

Na de zielloze prestatie tegen Kortrijk van afgelopen zaterdag besliste Lambrecht gisteravond om niet door te gaan met Kristinsson. De IJslander (47) volgde in oktober van vorig jaar Georges Leekens op om Lokeren 'nieuwe stijl' in te luiden. Niet eens een jaar later mag hij alweer opkrassen - Kristinsson leidde deze morgen nog de training.



Maes zal met een propere lei beginnen. Hij mag een volledig nieuwe technische staf samenstellen, vermits ook assistent Arnar Vidarsson wordt ontslagen. Maes is bijzonder gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. Hij houdt niets dan goede herinneringen over aan zijn eerste periode bij Lokeren (2010-2015). Morgen wordt hij voorgesteld op Daknam. (KDZ)