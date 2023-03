Loïs Openda maakt snelste hattrick ooit in Ligue 1

Matt Moussilou, zegt u? De Franse belofteinternational scoorde op 2 april 2005, op zijn 22ste, vier van de acht goals voor Lille tegen Istres. Waarvan de eerste drie in vier minuten en 34 seconden. Niet alle records in het voetbal zijn in handen van de strafste spelers.

De namen van Kylian Mbappé (na 8 minuten) en Zlatan Ibrahimovic (na 9 minuten) prijken beiden in de top tien van de snelste hattricks in de Ligue 1. Sinds zondagmiddag heeft een landgenoot ze echter een rang achteruit geduwd. Naar plaatsen zes en zeven. Met drie goals binnen 4 minuten en 30 seconden tegen Clermont Foot heeft Loïs Openda (23) ook zijn mijlpaal beet. “Dit is te gek”, reageerde hij. Drie goals van een echte spits.

Toch heeft hij een tijdje op die doelpunten moeten wachten. De Rode Duivel stond maar liefst elf matchen droog. En was in februari bij Racing Lens zelfs even zijn basisplaats kwijt. Regelmaat en geluk ontbraken. De kater na het WK in Qatar.

Zondagmiddag zette hij zijn totale doelpuntenaantal in de Ligue 1 op twaalf. De helft ervan heeft hij gescoord in twee matchen. In oktober was Openda al een eerste hattrick gelukt tegen Toulouse. Toen maakte hij als invaller drie goals in dertig minuten. “Ondanks alles ben ik altijd in mezelf blijven geloven”, zei Openda. “En mijn ploeggenoten ook in mij. Met de linker scoren vind ook ook knap. Meestal gebruik in mijn rechter.”

Tegen de middenmoter blonk Openda niet alleen uit met zijn goals. Hij was ook excellent zonder bal. Energiek. Hij bood zich goed aan. Speelde zijn snelheid uit. En hij bracht ook nog een doelpunt aan, voor Claude-Maurice. Een voet dus in vier doelpunten. Knappe cijfers.