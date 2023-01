Loïck Luypaert na vlotte openingszege van Red Lions op WK: ‘Geen voldaan gevoel, we kunnen beter’

Geduld was zaterdag het sleutelwoord voor de Red Lions in hun openingsmatch op het WK tegen Zuid-Korea. De Aziaten hielden een helft stand, daarna maakten de Belgische titelverdedigers de klus op automatische piloot af: 5-0.

De Red Lions hadden in de eerste helft best wat moeilijkheden om kansen af te dwingen tegen Zuid-Korea. “Zij pakten het op tactisch vlak goed aan”, vertelt Loïck Luypaert. “Zuid-Korea hockeyde met veel hoge ballen en wij kregen weinig ruimte. We wisten wel dat naarmate de wedstrijd vorderde de kansen en de doelpunten gingen volgen.”

Het eerste doelpunt viel in de eerste minuut van de tweede helft: Alexander Hendrickx trof raak op strafcorner. Daarna creëerde Zuid-Korea enkele kansen, maar de goal van Tanguy Cosyns in de 42ste minuut betekende voor Zuid-Korea het genadeschot. In het laatste kwart dikten Florent Van Aubel, Sébastien Dockier en Arthur De Sloover nog aan tot forfaitcijfers.

“Top was het niet, we hebben het gevoel dat we veel beter kunnen”, zegt Luypaert. “Logisch, want onze standaard ligt nu veel hoger dan pakweg vier jaar geleden. In 2018 openden we het WK met een stroeve 2-1-zege tegen Canada. We dachten toen dat we hen vlotjes gingen wegvegen. Als we met het vorige WK vergelijken, is onze start nu beter.”

Rugproblemen voor Van Doren

Wat we verder moeten onthouden na de openingsmatch van de Red Lions: Vincent Vanasch, die weinig werk moest opknappen, stond er wanneer nodig en op de verdedigende strafcorner liep Victor Wegnez – trouwens verkozen tot man van de match – voortreffelijk uit.

Zorgenvrij zijn de Red Lions echter niet. Arthur Van Doren kwam wegens rugklachten in de tweede helft niet meer in actie en John-John Dohmen en Nicolas de Kerpel waren de voorbije dagen grieperig. Dohmen bleef de volledige wedstrijd op de bank en de Kerpel maakte een minimum aan minuten. Vooral voor recordinternational Dohmen – hij is goed voor 436 caps – zal deze situatie pijnlijk aanvoelen. Op het vorige WK moest hij immers met een longinfectie het toernooi na twee wedstrijden verlaten.

“We voelen natuurlijk mee met John-John”, zegt Luypaert. “Gelukkig gaat het nu maar om een griepje. Op zich is dat geen probleem. Zowel John-John als Nicolas zijn helemaal op de weg terug. Arthur heeft al enkele dagen last van de rug en voelde aan het einde van de eerste helft opnieuw een pijnscheut. Uit voorzorg bleef hij in de tweede helft aan de kant. Hij wordt intensief behandeld en het is afwachten of hij dinsdag tegen Duitsland in actie kan komen. Zijn situatie wordt van dag tot dag bekeken.”

Kraker tegen Duitsland

Die wedstrijd van dinsdag tegen Duitsland (14.30 uur) wordt in ieder geval de kraker in de poulefase van het WK. De poulewinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinale, de nummers twee en drie passeren langs een cross-over. De eerste plaats in de poule is vooral belangrijk om Australië – concurrent nummer één van de Red Lions om de wereldtitel – in halve finale te vermijden.

“Klopt”, besluit Luypaert. “Met een rechtstreeks ticket voor de kwartfinale oogt het parcours op papier iets simpeler. Aan de andere kant mogen we niet vergeten dat we sowieso aan de lastige kant van de tabel staan. Bij poulewinst kunnen we in kwartfinale op Engeland of India botsen. Ook dat is niet evident. Ach, we moeten nu onze tijd gebruiken om er helemaal te staan vanaf de kwartfinale. Ons team en onze structuur moet vanaf dan top zijn.”