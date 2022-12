Locaties voor Winterspelen smelten één na één weg

Voor het eerst heeft klimaatverandering echt invloed op besluitvorming rond een van de grootste sportevenementen ter wereld. De toewijzing van de Olympische Winterspelen in 2030 is uitgesteld, onder andere omdat er meer onderzoek moet worden gedaan naar klimaatverandering en de rol van hogere temperaturen in kandidaat-steden.

Oorspronkelijk zou de toekenning van de Winterspelen volgend jaar plaatsvinden. Maar op het jaarlijkse IOC-congres, dat deze week werd gehouden, besloot het hoofdbestuur de stemming voor zich uit te schuiven. Het besluit is opzienbarend, op zijn minst.

Maar de discussie is ook te verklaren. De Winterspelen zijn gevoeliger voor klimaatverandering dan de Zomerspelen. Het is steeds moeilijker om plekken te vinden die voldoen aan de minimumvereisten voor wintersport. Twee daarvan: sneeuw en ijs. Ook afgelopen voorjaar tijdens de Winterspelen in Peking waren de skihellingen de enige witte plekken in het landschap. Recent onderzoek wees al uit dat als de aarde meer opwarmt dan twee graden, slechts één van de 21 plaatsen waar de Winterspelen eerder werden gehouden het toernooi verantwoord zouden kunnen organiseren.

Er worden meerdere opties genoemd. Zo is er het idee om de Winterspelen te laten rouleren tussen een aantal vooraf vastgestelde steden en niet elke vier jaar een nieuwe stad te kiezen. Om oog te houden voor het klimaat moet een kandidaat-stad kunnen aantonen dat het recentelijk perioden onder het vriespunt heeft gekend op de data waarop de Spelen normaal gesproken worden gehouden (in februari). Ook wordt aangedrongen op locaties waar stadions, zoals een ijsbaan, al zijn gerealiseerd of heel eenvoudig kunnen worden aangelegd.

Van zes naar twee

Er zijn ook simpelweg organisatorische problemen die het uitstel verklaren. Het is al jaren moeilijk om de Winterspelen toe te wijzen. Voor de editie van 2022 waren oorspronkelijk zes kandidaten, maar vier zegden af. Het IOC verkoos daarna Peking boven Almaty in Kazachstan.

Salt Lake City in de Verenigde Staten en Sapporo in Japan zouden de twee belangrijkste kandidaten zijn voor de Spelen van 2030, nadat de bid van Vancouver (Canada) niet gesteund bleek te worden door de lokale overheid. Maar Salt Lake City wil eigenlijk liever de Spelen van 2034 en in Japan doet een corruptieschandaal rond de Spelen in Tokio in 2021 de nieuwe bid geen goed.

Het Internationaal Olympisch Comité wil nu op flexibele basis de Spelen toewijzen, al is onduidelijk wanneer ze nu worden toegewezen. De organisator van de Salt Lake City-bid, Fraser Bullock, was verrast door het uitstel. “Maar de reden waarom is goed.”

Overigens kwam er ook een rapport van het IOC uit over de Spelen van 2022 in Peking. Dat was, zonder sneeuw, toch een van de beste Spelen ooit. Zegt het IOC. Ook heeft de pandemie “de Spelen niet in de weg gezeten”, al waren medewerkers, media en sporters afgesloten van de niet-olympische bubbel.

De Spelen van 2026 komen niet in gevaar. Die vinden plaats in Milaan en Cortina d’Ampezzo in Italië.