Lizzie Deignan triomfeert bij de vrouwen, D’Hoore zwaait af

De allereerste Parijs-Roubaix kreeg met Lizzie Deignan (32) een ex-wereldkampioene op de erelijst. Ze ging solo in de aanval op 80 kilometer van de meet en kwam ook helemaal alleen aan op de piste in Roubaix. “Ik ben buitengewoon trots om deze mythische wedstrijd als allereerste vrouw te winnen”, klonk het bij een geëmotioneerde Deignan. “Ik ging eigenlijk op kop rijden om onze kopvrouwen (Van Dijk en Longo Borghini, BA) te beschermen. Toen ik omkeek, had ik plots een gat. Ik dacht: laat ze dan maar achter mij rijden.” Marianne Vos kwam nog het dichtst in de buurt bij Deignan, maar haar tegenaanval bracht haar nooit binnen de minuut van Deignan.

De Belgische vrouwen beleefden geen topdag. Van Lotte Kopecky (25) werd veel verwacht, maar zij reed lek bij het ingaan van de finale. Er was geen volgwagen in de buurt en de Belgische kampioen moest noodgedwongen verder op de fiets van een ploegmate. “Die was veel te groot, ik heb 10 à 15 kilometer op mijn staartbeen gezeten, maar het was de enige optie”, vertelde ze. “Anders was mijn koers helemaal voorbij geweest.”

Kopecky reed nog een lange achtervolgingsrace en finishte uiteindelijk als vijftiende op 4,5 minuut. “Ik heb er nog het beste van gemaakt. Ondanks de miserie vond ik het erg leuk koersen.”

Voor Jolien D’hoore (31) was de laatste wedstrijd uit haar carrière ook geen feestje. “Het was echt de hel”, zei ze. De Oost-Vlaamse reed van valpartij naar valpartij. Dat begon al kort na de start. “Geen goed begin. Ik moest ook nog mijn schoenen wisselen en toen ik uiteindelijk weer vooraan zat, waren we al aan de eerste kasseien.”

Een paar stroken verder ging ze weer neer. “Het lag gewoon superglad”, zei D’hoore. “Als je aan je remmen kwam, ging je onderuit. Mijn schoenen waren weer kapot en ik heb me geblesseerd aan mijn knie. Ook mijn rug deed pijn. Mentaal was dat moeilijk.”

Maar D’hoore wilde absoluut uitrijden. “De bezemwagen was geen optie”, zei ze. “Niet in mijn laatste koers. De laatste kilometers heb ik zelfs genoten.” In de officiële uitslag is ze niet terug te vinden. D’Hoore kwam net als 43 anderen buiten tijd aan in Roubaix, de tijdslimiet was heel erg streng.

Voor de Nederlandse Annemiek van Vleuten eindigde de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen in het ziekenhuis. Op een moment dat ze enkel nog bezig was met de piste halen, kwam ze ongelukkig ten val. Ze liep daarbij een dubbele bekkenbreuk en een gebroken schouder op. “Ik was beter afgestapt, want nu betaal ik een hoge prijs”, zuchtte Van Vleuten.