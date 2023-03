Liverpool leidt onherkenbaar Manchester United naar de slachtbank

Berichten over het verval van Liverpool zijn voorbarig gebleken. Afgelopen weken was er veel gesproken over hoe The Reds van Erik ten hag The Reds van Jürgen Klopp voorbij waren gestreefd, maar daar bleek weinig van tijdens de klassieker op de Merseyside.

Na een 1-0-ruststand werd een beroerd verdedigend Manchester United in de tweede helft volledig zoek gespeeld. Waar hij een week geleden op Wembley nog danste van geluk na het winnen van de League Cup keek Ten Hag met een combinatie van woede en verbijstering naar de wanprestatie van zijn spelers.

In de eerste helft zag het er niet naar uit dat United op weg was naar de slachtbank, zoals in het voorbije seizoen toen het met 4-0 en 5-0 van Liverpool had verloren. United had het betere van het spel en kreeg enkele kleine kansen. Zo schoot Antony bijna de openingstreffer binnen met een vervaarlijk schot.

Wat Ten Hag zorgen baarde, was het zwakke spel van Casemiro, de krijger van zijn team. Kort voor rust kwam Liverpool tegen de verhoudingen op voorsprong toen Cody Gakpo zeer knap profiteerde van onoplettendheid bij middenvelder Fred en rechtsback Diogo Dalot.

Geen schijn van kans

Het United van Ten Hag is het beste Premier League-team waar het gaat om het omzetten van een achterstand in een zege, maar de tweede helft was nog niet begonnen of Darwin Núñez legde de 2-0 erin. Dat was het moment waarop er geestelijk iets moet zijn gebroken bij de bezoekers, die zeven jaar geleden onder Louis van Gaal voor het laatst hadden gewonnen op Anfield.

United probeerde terug te komen, maar tegen dit Liverpool had het geen schijn van kans. In de vijftigste minuut gaf Mo Salah collega-spits Gakpo de kans om vanuit een schier onmogelijke hoek de 3-0 te scoren.

Euforie bij Mohamed Salah. Beeld Photo News

Wanneer gezonde vechtlust ontbreekt bij United, zoals op deze koude avond in maart, gaat het grandioos mis. Ten Hag probeerde het tij te keren door Wout Weghorst te wisselen voor Alejandro Garnacho, maar dat was net als het rechtzetten van de stoelen tijdens het zinken van de Titanic. Zijn spelers begonnen het hoofd te verliezen en Lisandro Martínez mocht blij dat hij op het veld kon blijven na een brute overtreding op Gakpo. Een paar minuten later later had ook invaller Scott McTominay rood kunnen krijgen voor een roekeloze tackle op de ongrijpbare Nederlanders.

Fowler voorbij

Ondertussen lieten de aanvallers van Liverpool, spelend in de richting van de Kop, het telraam tikken. Salah scoorde twee keer en Núñez scoorde zijn tweede. Met zijn 128ste en 129ste goal passeerde de Egyptenaar Robbie Fowler, de Liverpool-topscorer aller tijden in de Premier League.

Bij Liverpool begonnen statistici te zoeken naar de grootste competitiezege van hun club op de grote rivaal, uitkomend op de 7-1 in 1895 toen Manchester United nog Newton Heath heette. Dat record ging er ook aan toen invaller Roberto Firmino, op aangeven van Salah, nummer zeven binnenschoot.

Op de kleine kans die United nog had op het winnen van de landstitel was op een historische manier een einde gekomen.