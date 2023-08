Liverpool en Chelsea vechten om ex-speler van Beerschot

Achter­grond WK wielrennen Wie maakt het meeste kans op het WK tijdrijden, Van Aert of Evenepoel? ‘De wegrit was een van zijn beste eendagskoersen ooit’ Wie maakt het meeste kans op het WK tijdrijden, Van Aert of Evenepoel? ‘De wegrit was een van zijn beste eendagskoersen ooit’