LIVE vanaf 14u45: Slechts 101 kilometer, wel drie cols van eerste categorie

Startplaats Saint-Girons is voor de zevende keer in het routeschema opgenomen, in Foix kwam de Tour eerder vier keer: twee keer om te starten, twee keer om te finishen: In 2008 won de Noor Kurt-Asle Arvesen er een rit, vier jaar later deed de Spanjaard Luis-Léon Sanchez dat namens Rabobank.



Vooral de Mur de Péguère kondigt zich als zwaar aan. De laatste berg heeft uitschieters met een stijgingspercentage van 18 procent.