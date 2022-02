Liveblog Olympische Winterspelen

Live - Snowboardster Evy Poppe grijpt naast finaleplaats slopestyle

Evy Poppe. Beeld EPA

De Olympische Winterspelen in Peking zijn van start gegaan. Tot en met 20 februari komen 2.900 atleten uit 90 in actie in vijftien sporten, onderverdeeld in 109 verschillende disciplines. Voor België nemen 19 atleten deel, met de grootste medaillekans voor Bart Swings op de massastart. Volg al het nieuws vanuit Peking in dit liveblog van De Morgen.