LIVE: Sagan verlaat de Tour: "Ik denk dat ik niets verkeerd heb gedaan"

Dé vraag die iedereen bezig houdt in Vittel: wordt er gestart met of zonder Peter Sagan? Volgens de regels kunnen Sagan en de ploeg niet in beroep tegen de beslissing van de jury, maar desondanks heeft Bora gisteravond een officieel protest ingediend in de hoop dat de jury de beslissing alsnog herziet. Bij de start vandaag zou Bora een verklaring afleggen. Het is niet bekend of Sagan daar bij zal zijn.



Het lijkt er toch eerder op dat Sagan zich klaar maakt om de Tour te verlaten. "Vanochtend hebben we nog niets gehoord van de UCI", aldus Ralph Denk, ploegleider van Bora-Hansgrohe, bij de Duitse televisiezender ZDF. "Er is natuurlijk nog wat tijd om te wachten, maar voor ons is het duidelijk. Als hij vandaag niet start, dan is de Tour voorbij voor Peter. We zullen de beslissing sportief opnemen, maar zien het incident helemaal anders dan de UCI."

La Planche des Belles Filles is 5,9 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5%. Het finale stuk loopt op tot 20%.



