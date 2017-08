LIVE: Red Lions op weg naar halve finale op EK hockey met 3-0-voorsprong tegen Nederland aan de rust

Slechts een keer wisten onze hockeymannen op een groot toernooi te winnen van Nederland. En dat in de voorbije 19 onderlinge duels, maar die ene nederlaag hakte er wel fel in bij onze noorderburen. We hebben het dan uiteraard over die halve finale op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. 3-1 werd het toen in het voordeel van de Red Lions.



Het hoeft dan ook niet gezegd dat het oranje legioen voor eigen volk uit was op revanche. Het waren echter de Red Lions die op voorsprong kwamen. Nog geen vijf minuten waren er gespeeld wanneer Dockier met succes kon uithalen. Toch luistert de man van dat eerste kwartier naar de naam Vincent Vanasch. Nederland kwam stevig opzetten, maar botste keer op keer op het sluitstuk van de Belgen.