LIVE: Ostapenko dwingt derde set af na knappe remonte (6-4, 4-6)

Vandaag staat de apotheose van Roland Garros bij de vrouwen op het programma. In de finale van het prestigieuze graveltoernooi nemen Simona Halep (WTA 4) en Jelena Ostapenko (WTA 47) het tegen elkaar op. Roemenië versus Letland, ervaring versus jeugd.

Drie jaar geleden stond de 28-jarige Halep al eens in de finale in Parijs. Toen moest ze na een uitputtingsslag het onderspit delven tegen Maria Sharapova (6-4, 6-7, 6-4). Ook een halve finale op Wimbledon en de US Open en een kwartfinale op de Australian Open heeft het nummer vier op haar palmares.



Haar weg richting haar tweede Roland-Garros-finale ging via Elina Svitolina in de kwartfinale en Karolina Pliskova donderdag in de halve finale.



De net 20-jaar geworden Jelena Ostapenko is zonder twijfel dé verrassing van de 116e editie van het Franse grandslamtoernooi. Het beste resultaat van de Letse tot dusver op een grandslamtoernooi was de derde ronde van de Australian Open dit jaar. Niet geheel onlogisch, gezien haar nog prille carrière.



Ostapenko schakelde enkele kleppers uit om tot in deze finale te raken. In de kwartfinale moest Caroline Wozniacki het onderspit delven, donderdag was ze nog te sterk voor Timea Bacsinszky.



©AFP

Set 1 En wat begon Ostapenko furieus aan de match, zowaar op de service van Simona Halep. Met enkele krachtige slagen fusilleerde ze meteen de Roemeense, een blancospelletje voor de Letse was het gevolg. Maar Halep van slag? Helemaal niet. Ze breakte meteen terug, waardoor de bordjes weer in evenwicht stonden. Het was meteen duidelijk: deze dames geven elkaar geen duimbreedte toe.



In de twee volgende spelletjes konden beide dames wel hun service behouden (2-2), en wat werd er bij wijlen knap getennist. Zowel Halep als Ostapenko hebben een enorm harde slag in huis en sturen elkaar graag in de hoeken met risicovolle ballen. En vooral: Zenuwen bij Ostapenko? Helemaal niet. De Letse leek niet onder de indruk van het hele gebeuren.



Terwijl beide dames nog eens door elkaars opslag gingen (3-3) - aan de service hebben beiden duidelijk nog werk -, probeerde Halep stilaan wat meer zekerheid in te bouwen. Ostapenko daarentegen bleef gaan voor de moeilijke risicovolle slagen, en nam (te) veel hooi op haar vork nam. Het levert bij wijlen indrukwekkende punten ook, maar ook heel wat unforced errors. Na 25 minuten tennis had Halep slechts 1 ongedwongen fout, Ostapenko maar liefst 17.. De Letse leek heel gretig, de Roemeense ging vooral op zoek naar langere rally's.



De opslag van beide vrouwen begon wél steeds beter te draaien, waardoor beiden eindelijk nog eens hun opslagspelletje konden behouden (4-4). Halep pakte ook haar volgend opslagspelletje, waardoor Ostapenko moest serveren om in de set te blijven. Maar haar spel ging er niet door veranderen. Opnieuw de ene risicovolle bal na de andere, soms een prachtig punt, soms een oerdomme fout. En dat laatste gebeurde net iets teveel. Simona Halep kwam op een break- en setpunt en de eerste was meteen de goede. Ostapenko speelde net iets te slordig, waardoor vooral door de vele fouten van de Letse Simona Halep de eerste set kon binnenhalen (6-4).



23 ongedwongen fouten van Ostapenko tegen slechts 2 voor Halep: Beter kan je die eerste set niet verklaren. ©AFP