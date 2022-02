Live - Olympische Winterspelen. Eerste medaille voor België: Hanne Desmet haalt brons op 1.000 meter shorttrack

Profiel Nils van der Poel ‘Dit is gewoon corruptie’: hoe ‘de rockster van het schaatsen’ Nils van der Poel zichzelf steeds in de schijnwerpers plaatst ‘Dit is gewoon corruptie’: hoe ‘de rockster van het schaatsen’ Nils van der Poel zichzelf steeds in de schijnwerpers plaatst