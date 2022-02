Liveblog Olympische Winterspelen

Live - Olympische Winterspelen. Baas antidopingagentschap: ‘Mensen die kinderen doperen, verdienen celstraf’

De Russische kunstschaatsster Kamila Valieva kan dinsdag ondanks een positieve dopingcontrole haar kansen op de Spelen verdedigen, maar als het onderzoek afgerond is, dreigt ze een eventuele medaille wel nog kwijt te spelen. Beeld Photo News

De Olympische Winterspelen in Peking zijn van start gegaan. Tot en met 20 februari komen 2.900 atleten uit 90 in actie in vijftien sporten, onderverdeeld in 109 verschillende disciplines. Voor België nemen 19 atleten deel, met de grootste medaillekans voor Bart Swings op de massastart. Volg al het nieuws vanuit Peking in dit liveblog van De Morgen.