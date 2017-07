LIVE: Aru gaat als een geweldenaar tekeer op La Planche des Belles Filles, Froome pakt gele trui

Wie is goed? Wie wankelt en gaat een moeilijke Tour tegemoet? De maskers vallen vandaag een eerste keer af op La Planche des Belles Filles, de stevige slotklim van de vijfde etappe. Eén ding is duidelijk: vanavond zullen enkele podiumkandidaten een illusie armer zijn.

Aru wint Fabio Aru plaatst een stevig orgelpunt op zijn zegetocht. Porte zet Froome onder druk, maar loopt op een counter van Daniel Martin. De Australier verliest zijn derde plaats op de koop toe nog aan Froome. Die laatste neemt de gele trui over van zijn ploegmaat Geraint Thomas.

Nog 1 kilometer Aru gaat als een geweldenaar tekeer. ©Photo News

Ook Contador lost de rol Contador heeft het ook vlaggen. Enkel Martin, Porte en Bardet volgen Froome nog. Aru valt intussen niet stil.

Aanval Froome Froome gaat op zoek naar Aru en plaatst een van zijn typische tussenversnellingen. Quintana is het kind van de rekening.

Yates zorgt voor de volgende impuls Simon Yates overvleugelt Nieve en dan moet Thomas vol aan de pak. Froome, Porte, Quintana, Martin, Bardet en Contador volgen.

Aru vliegt weg Fabio Aru kan zijn temperament niet in bedwang houden. De Italiaan neemt snel enkele seconden op de Sky-trein, die nog steeds een groepje van 15 man aanvoert.

Kwiatkowski parkeert Kwiatkowski's werk voor Froome zit erop. Ook Mollema kiest zijn eigen tempo. Froome heeft met Nieve en Thomas nog twee mannetjes voor zich. Nog 3 kilometer

Belgisch duo ingerekend, Gilbert beloond met de strijdlust Gilbert en Bakelants geven elkaar een broederlijke knuffel. Hun verhaal voor vandaag is uit. Het woord is aan de favorieten.

Calmejane anticipeert Calmejane is de eerste die het probeert, maar dat zorgt voor weinig beweging bij de favorieten. De renner van Direct Energie wordt meteen ingerekend. Kwiatkowski heerst namens Team Sky als een sfinx over een pelotonnetje van een goeie dertig man.

Pinot lost Het is wachten op de eerste aanval. Ondertussen gooit Pinot de handdoek, de Franse klimmer van FDJ mikt op een etappezege, maar zal vandaag niet meedoen voor winst.

Nog 5 kilometer Kwiatkowski sleurt zich de naad uit de broek voor Froome. Ook Tiesj Benoot verschijnt in beeld. Gilbert en Bakelants hebben nog een halve minuut.

La Planche des Belles Filles Gilbert snijdt als eerste de slotklim aan. Nog eens ter herinnering: 8,5 kilometer aan 8,5% klimmen. In het peloton neemt Sky het commando over van BMC.

Nog 10 kilometer De duik naar de slotklim is ingezet. Met Gilbert en Bakelants hebben we twee Belgen vooraan, een versnipperde kopgroep volgt op een halve minuut. Het peloton met alle topfavorieten zit op 1'22".

Poort staat open Door het harde tempo van BMC staat de poort helemaal open in het peloton. En zeggen dat de klim naar La Planche des Belles Filles nog steeds moet beginnen.

Daar gaat Gilbert Gilbert laat zich even uitzakken en flitst dan galant weg bij zijn medekompanen. Ruikt de voormalige wereldkampioen de Prijs voor de Strijdlust? Bakelants sluit ternauwernood aan, de rest gaat overstag.

BMC voor Porte Terwijl Périchon vooraan voor een nieuwe stroomstoot zorgt, leggen de mannen van BMC het tempo in het peloton nog wat hoger. Porte kan niet wachten om La Planche des Belles Filles te bedwingen.

Nog 20 kilometer Ook de ploegmakkers van Fabio Aru nestelen zich nu vooraan het peloton. Achteraan het pak lossen Démare en Kristoff de rol. De voorsprong van de leiders bedraagt ondertussen nog steeds een dikke twee minuten.

Nog 25 kilometer De zes vooraan snijden straks zonder ongelukken als eersten de Plank der Mooie Meisjes aan. De slotklim begint op een kleine tien kilometer van de aankomst en kent dus een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5%.

Kandidaat-winnaars Een vooruitblik op de klim leert ons dat de klassementsmannen straks aan zet zijn. Krijgen we een eerste duel tussen Chris Froome en zijn voormalige luitenant Richie Porte of morgen we ons met Daniel Martin, Fabio Aru en Romain Bardet opmaken voor enkele nieuwe uitdagers?

Voorgift groeit lichtjes De zes vooraan lopen opnieuw wat uit. Met nog 35 kilometer voor de boeg dikt hun voorgift weer aan tot 2'38". ©AFP

Controle op mechanische doping De strijd tegen mechanische doping gaat ondertussen ook onverminderd door. Net voor de start werden een aantal ploegen getrakteerd op een uitgebreide fietscontrole en ook in de wedstrijd zelf worden de renners op bepaalde tijdstippen gecontroleerd. Dit gebeurt door een jurylid die op een rijdende motor op zoek gaat naar schijnbaar verdachte warmtebronnen.

Bakelants gegrepen Bakelants houdt in en laat zijn concullega's vooraan terug komen. Met hereende krachten gaat het verder, terwijl Thomas De Gendt zich door het peloton laat inlopen.

Nog 50 kilometer Op het Plateau des Milles Etangs moet Bakelants nog tien kilometer klimmen. Daarna gaat het in grotendeels vlakke wegen naar La Planche des Belles Filles. Nog 50 kilometer tot de meet, de voorsprong van de eenzame koploper: 2'40".

Bakelants pakt de punten Jan Bakelants springt op een van de steilste stroken weg en kan zo uit de greep blijven van zijn medevluchters. Onze landgenoot pakt zo twee punten voor de bergtrui bovenop de Col d'Esmoulières.

Le Gac lost als eerste in het peloton De groep sprinters van daarnet wordt door het peloton ingerekend. Op hetzelfde moment lost Le Gac als een van de eersten uit het peloton. De Fransman van FDJ kampt al enkele dagen met ziekteverschijnselen. Ook Guillaume van Keirsbulck krijgt het kwaad. Niet onbegrijpelijk na zijn inspanning van gisteren.

Col d'Esmoulières Op de Col d'Esmoulières is de voorsprong van de acht vooraan teruggelopen tot anderhalve minuut. Delage krijgt het intussen wel moeilijk en ook De Gendt kan zijn waggonetje niet meer aanhaken.

Boasson Hagen wint, Matthews de beste in het peloton Boasson Hagen schrijft de tussensprint op zijn naam, voor De Gendt en Gilbert. In het peloton toont Matthews zich de snelste, Kittel en Kristoff stranden in het wiel van de Australiër.

Tussensprint in aantocht Geen kandidaten voor de groene trui vooraan, de koplopers persen er daarom straks een sprintje uit voor de eer en de prijzenpot van 1500 euro. In het peloton maken de ploegen van Matthews en Kittel zich op om het overschot van de buit te verdelen.

Pikorde van de dag In het peloton wordt een vaste pikorde aangehouden. De BMC-trein bepaalt het tempo, terwijl de voltallige teams van Sky en Trek zich netjes in het zog van de rode brigade begeven. ©REUTERS ©Photo News

Nog 75 kilometer Even voorbij halfweg blijft de voorsprong schommelen rond 2'30". De grote motoren vooraan rijden dus niet verder weg.

Hapje eten, iets drinken De acht vluchters zijn in de bevoorradingszone aanbeland. Het ideale moment voor onder meer Thomas De Gendt om de energievoorraad bij te vullen.

Ballon d'Alsace We rijden stilaan de Vogezen binnen. In 1905 besloot de toenmalige Tourdirectie onder leiding van de legendarische Henri Desgrange om voor het eerst de bergen in te trekken. In de derde editie van de Ronde van Frankrijk ging het peloton toen over de Ballon d'Alsace, de meeste bekende Vogezenklim. ©AP

Scenario's in 2012 en 2014 De winnaar vandaag treedt in de voetsporen van Chris Froome (2012) en Vincenzo Nibali (2014). Opvallend: de geletruidrager na de etappe op La Planche des Belles Filles (Wiggins in 2012 en Nibali in 2014) won toen telkens ook de Tour. Volgens de geplande scenario's kennen we vanavond dus onze Tourwinnaar...

Klimmen aan het slot Met de tussensprint pas op 50 kilometer van de streep blijft het wellicht nog even windstil. Het ideale moment om nog even vooruit te blikken naar wat komt. Op 53 kilometer ronden de renners de Côte d'Esmoulières (3e cat.), maar daarna is het uiteraard wachten op La Planche des Belles Filles. Col van eerste categorie met een gemiddeld stijgingsprecentage van 8,5%.

Nog 100 kilometer Terwijl Tony Martin even bij de dokter langskomt met de naweeën van een lichte hersenschudding moeten de koplopers nog 100 kilometer naar de meet afhaspelen. Hun voorsprong blijft binnen de perken: 2'22".

Ook Boasson Hagen en Voeckler al aan het feest Met Boassan Hagen en 'Titi' Voeckler rijden vooraan nog twee succesvolle Tour-renners rond. Voeckler schreef in het verleden al vier etappes op zijn naam, terwijl de 30-jarige Noor het voorlopig op twee stuks houdt.

Nog 125 kilometer In het peloton beseffen ze dat de renners vooraan allesbehalve pannekoeken zijn. Met een stevig tempo knabbelt BMC een halve minuut van de voorsprong weg. ©BELGA

Drie Belgen samen goed voor drie etappezeges Onze landgenoten in de kopgroep zijn samen goed voor drie etappe-overwinningen in de Tour. Gilbert haalde het in een sprint op de Mont des Alouettes tijdens zijn wonderjaar 2011. Bakelants zegevierde twee jaar later met een late uitval in Corsica, terwijl Thomas De Gendt vorig jaar nog de beste was op de Mont Ventoux. Jan Bakelants moet in deze Tour vooral knechten voor Romain Bardet. ©TDW

Belgische vluchters Onze landgenoten hebben zich al nadrukkelijk getoond in deze 104e Ronde van Frankrijk. In de derde etappe kleurde Frederik Backaert de ontsnapping, terwijl Guillaume van Keirsbulck gisteren tekende voor een solo van 190 kilometer. Met De Gendt, Gilbert en Bakelants zijn we vandaag opnieuw vertrokken met drie aanvallende Belgen.

BMC leidt het peloton Grmay heeft onder impuls van de ploegwagen de handdoek gegooid. De Ethiopiër laat zich inlopen door het peloton waar vooral BMC de touwtjes strak in handen neemt.

Jarige Gilbert krijgt taart van onze videoman Philippe Gilbert heeft zich op zijn verjaardag getrakteerd op een dagje in de aanval. De voormalige wereldkampioen wordt vandaag 35 en werd door onze videoman bedacht met een leuke verjaardagstaart.

Bekijk hieronder nog eens de start van deze etappe met een onmiddellijke aanval van Thomas Voeckler:

Chasse patate Grmay In de achtergrond is Tsgabu Grmay aan een ware 'chasse patate' bezig. De Ethiopiër van Bahrain Merida miste de slag en bengelt helemaal alleen tussen het peloton en de vluchters.

Acht leiders Met Boasson Hagen (Dimension Data), Gilbert (Quick.Step-Floors), Bakelants (AG2R), Périchon (Fortuneo), Voeckler (Direct Energie), Van Baarle (Cannondale), De Gendt (Lotto-Soudal) en Delage (FDJ) hebben we acht teams in de spits van de wedstrijd vertegenwoordigd. Team Sky en BMC mennen het peloton.

Situatie met nog 150 kilometer voor de boeg Met Gilbert, De Gendt, Voeckler, Bakelants, Boasson Hagen en onder meer Van Baarle heeft zich een meer dan behoorlijke kopgroep gevormd. Op de definitieve lijst met namen is het nog even wachten, maar het lijkt erop dat we vertrokken zijn met een tiental renners. Hun voorsprong: 2'50".

Vlucht vertrokken? Een eerste groepje scheurt zich af, maar het is koffiedik kijken of dit de vlucht van de dag wordt. In de achtergrond schieten nog enkele renners weg. De Gendt, Gilbert en Bakelants zijn alvast mee. ©REUTERS

Voeckler knalt als eerste weg Daar is de vlag van Christian Prudhomme voor de officiële start en meteen ook de eerste aanval. Thomas Voeckler, bezig aan zijn laatste Tour, schiet als een fusée weg. Gilbert, Bakelants en Gallopin volgen gezwind.

Officieuze start De vijfde etappe is op gang gebracht in Vittel. Na de opgave van Cavendish en de diskwalificatie van Sagan zijn we vandaag met twee renners minder aan de start gekomen. In totaal zijn nu al vijf renners naar huis.

Van Avermaet: "De jury wil een voorbeeld stellen met de uitsluiting van Sagan" De uitsluiting van Peter Sagan was uiteraard 'talk of the town' aan de start in Vittel. Ook Greg Van Avermaet liet er zijn licht over schijnen. "Ik kan er tien opnoemen die van hun lijn afwijken en ik denk niet dat het manoeuvre van Peter gisteren zijn ergste manoeuvre ooit was", aldus Van Avermaet. "Ik heb al andere sprints gezien waar ik het wel over de limiet vond. Er moet natuurlijk een sanctie zijn, maar op dit moment is de straf te zwaar. Het is een voorbeeld dat ze stellen en dat moet af en toe gebeuren, dat kan ons alleen maar helpen voor meer veiligheid."



Kristoff blaast 30 kaarsjes uit Ver weg van alle heisa rond Peter Sagan en Mark Cavendish heeft Alexander Kristoff iets te vieren. De bonkige Noor is vandaag namelijk jarig en mag 30 kaarsjes uitblazen. Zijn feesthoed heeft hij al gekregen, nu de ritzege nog in de vlakkere ritten van deze Tour?

Ploegleider Dimension Data: "Het is triest voor de Tour de France" Ook in het kamp van Mark Cavendish zindert de bewogen etappe van gisteren nog na. Zij moeten het vanaf vandaag zonder Mark Cavendish stellen. "Het is de beslissing van de jury om hem naar huis te sturen", vertelt ploegleider Douglas Ryder. "Wij kunnen die beslissing niet beïnvloeden, maar het is triest voor Mark, voor Peter en voor de ronde van Frankrijk. Of we gelukkig zijn? Nee natuurlijk niet, want we hebben een renner met een gebroken schouder."

Bora: "Grote sprinters kiezen onze kant" Ralp Denk is er van overtuigd dat Peter Sagan absoluut niet in de fout ging in de turbulente spurt. "Ik zie ook dat veel voormalige en nog actieve wielrenners zich bedenken. Andre Greipel bijvoorbeeld. Na de etappe was hij woedend op Sagan, maar hij heeft dat teruggenomen. Ook grote sprinters als McEwen en Petacchi kiezen de kant van Sagan."

Bora: "Er was geen opzet in het spel" Voor Peter Sagan nam ook manager van Bora-Hansgrohe Ralph Denk heel even het woord. "Dat kan altijd gebeuren. Er was geen opzet in het spel van Sagan. Als je de beelden bekijkt zie je dat Cavendish in een gat springt dat er niet is. En dan pas komt de elleboog. Om zijn evenwicht te behouden. Dus wij zien het helemaal anders dan de jury en daarom tekenen we protest aan." Bekijk meer video's van VTM NIEUWS op nieuws.vtm.be ©rv

Sagan: "Het was een gekke sprint" De tweevoudige wereldkampioen komt ook nog eens terug op de turbulente spurt van gisteren. "Mark (Cavendish red.) viel en ik wil me daar voor excuseren. Ik wens hem een spoedig herstel. Het was een gekke sprint en het zal niet de eerste en ook niet de laatste gekke spurt zijn", besluit hij. Na het statement van Sagan mogen er dus geen vragen gesteld worden.

Sagan: "Kan beslissing alleen maar accepteren" Peter Sagan is aangekomen en staat de pers te woord. "Bedankt om te komen", steekt hij van wal. "Ik kan vandaag alleen de beslissing van de jury accepteren. Hoewel ik niet akkoord ga, want ik denk dat ik niets verkeerd deed." ©Nico Dick

Drummen aan het hotel De pers is talrijk opgekomen aan het hotel waar Bora Hansgrohe verblijft. Straks volgt de mededeling in het hotel Club Med in Vittel.

Officiële mededeling Om 11u zal Peter Sagan met zijn team de pers te woord staan. Na de officiële mededeling is er geen ruimte om ook nog eens vragen te stellen. Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be ©Photo News

Marc Madiot gaat helemaal uit zijn dak Met alle heisa rond Peter Sagan zou men bijna vergeten dat Arnaud Démare voor de eerste Franse ritzege gezorgd heeft. De spurtbom van FDJ maakte het behoorlijk spannend en dat is ook te zien aan de uitspatting van Marc Madiot. De sportief directeur van de Franse wielerformatie gaat he-le-maal uit zijn dak.