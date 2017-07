LIVE: Belgen roeren zich andermaal in spektakelstuk, opgave Thomas speelt plannetje AG2R in de kaart

Het peloton vertoeft vandaag zowel in de Jura, als in de Alpen. Na de laatste klim, de steile Mont du Chat wacht nog zo'n 25 km naar de finish in Chambéry. De etappe belooft spektakel met zeven gecategoriseerde cols onderweg en het klassement zal vanavond al stevig vorm krijgen.

Vijf koplopers Benoot en Barguil bekijken het verstandig en laten Vuillermoz, Mollema en Roglic terug aansluiten in de afdaling. We trekken straks dus met vijf koplopers doorheen het dal naar de Mont du Chat;

Even verpozing In een al bij al droge afdaling gaat het nu opnieuw naar het dal. We krijgen zo meteen een tussenstrook van zo'n 40 kilometer, met daarin de tussensprint van de dag en een molshoop van vierde categorie.

Top Grand Colombier Barguil springt gezwind weg bij Benoot en gaat op zoek naar de volle buit bovenop de Grand Colombier. Vuillermoz komt door als derde, Roglic en Mollema volgen niet veel later. Het peloton volgt op 5'50".

Belgisch-Frans duet Benoot en Barguil zijn de beteren vooraan. Vuillermoz lost de rol, nog een kleine kilometer tot de top van de Grand Colombier.

Yates in moeilijkheden, val Contador Contador maakt ongelukkig slagzij. De Spanjaard kan gelukkig zonder erg weer snel aanpikken bij zijn concurrenten. Simon Yates vergaat het iets minder goed. De witte trui moet enkele harde noten kraken om bij het peloton der favorieten te blijven.

Strook van 20% Op een van de steilste stroken van de Grand Colombier is het vooraan elk voor zich. Het tempo is op stroken tot 20% gedaald tot een kleine 10 km/u. Tiesj Benoot is de betere vooraan en leidt de dans voor Vuillermoz, Pantano en Barguil.

Opgave Thomas Sky-luitenant Geraint Thomas kan niet meer verder na zijn val. De rechterhand van Chris Froome en de tweede in de algemene tussenstand heeft te veel pijn aan de schouder en gooit de handdoek in de ring.

Nog 95 kilometer - situatie In het peloton loopt alles min of meer samen. Ook Contador heeft zijn wagonnetje na een mindere afdaling van de Col de la Biche aangehaakt. Voorin strijden nog een zevental renners aan de kop van de wedstrijd. Met Benoot en Bakelants blijven er vooraan nog twee landgenoten over.

Val Majka Ook Majka deelt in de miserie. De Pool van BORA-Hansgrohe ging samen met Thomas tegen het asfalt en is op achtervolgen aangewezen. ©EPA

Nog 100 kilometer De kopgroep is intussen de beklimming naar de Grand Colombier gestart. In het peloton der favorieten is het door de druk van AG2R alle hens aan dek. De voorsprong van de leiders schommelt rond de zes minuten.

Geraint Thomas gaat ook tegen de vlakte De natte plekken op het asfalt strooien onrust. Nummer twee uit het klassement Geraint Thomas smakt nu ook tegen de grond. Gautier kan een bocht later een valpartij maar nipt vermijden met een stevige zwieper. ©EPA

Val Herrada Dikke streep door de rekening van Nairo Quintana. Na het uitvallen van Alejandro Valverde moet de Colombiaan het met nog een knecht minder zien te rooien. Herrada valt vooraan letterlijk en figuurlijk weg.

Wat is AG2R van plan? Bakelants, Domont en Vuillermoz zetten de boel vooraan op scherp. Terwijl in de achtergrond Gautier naar de spits van het peloton trekt met kopman Bardet aan het wiel. Gaat de Franse ploeg zo dadelijk een coup plegen?

Nog 110 kilometer Ook het peloton passeert de streep bovenop de Col de la Biche. Met not 110 kilometer te gaan is de achterstand van de grote favorieten op de kopgroep opgelopen tot een kleine zeven minuten.

Top Col de la Biche Op de steilere stroken voor de top van de Col de la Biche gaat Roglic even versnellen. De voormalige schansspringer komt als eerste renner uit deze Tour door op een col van buiten categorie. Vuillermoz en Pinot leggen beslag op de tweede en derde plaats.

Regen Het begint lichtjes te druppelen. Fuglsang en Pantano moeten even aan de kant met een mechanisch oponthoud. Laurens Ten Dam blijft ondertussen het ritme in de kopgroep bepalen.

Wellens overboord Laurens Ten Dem legt de kopgroep zijn tempo op en dat ligt iets te hoog voor Tim Wellens. De Belg, die het begin van deze etappe in vuur zette, komt zichzelf wat tegen. Ook Thomas De Gendt en Nickias Arndt laten begaan.

Nog 125 kilometer Terwijl de kopgroep de Col de la Biche aansnijdt, blikken we nog even op de koerssituatie. De 39 leiders hebben een voorsprong van 3'23". Team Sky blijft het hoge woord voeren in het peloton, Arnaud Démare bengelt met twee ploegmaats op elf minuten.





Highway to hell Op iets bredere wegen gaat het in sneltreinvaart naar de voet van de Col de la Biche. Met daarna nog eens de Grand Colombier gaan we een interessant anderhalf uur uit de wedstrijd tegemoet.

Terugkeer Voeckler De voorsprong loopt opnieuw wat op tot 3'26". Ondertussen proberen Voeckler, Domont en Stake Laengen het gat op de kopgroep weer te dichten. We krijgen straks weer een kleine veertig renners vooraan.

Côte de Franciens De Gendt laat zich niet opzij zetten door Pinot en gaat vol voor de punten bovenop de Cöte de Franciens. De Belg van Lotto-Soudal pakt de volle buit. Lutsenko legt beslag op het resterende punt.

Nog 150 kilometer Naast Sepulveda hebben ook Voeckler en Stake Laengen de rol moeten lossen vooraan. We hebben dus nog 37 vooraan in koers, hun voorsprong: 2'24".

Wellens onverschrokken De kopgroep is aan de eerste echte afdaling van de dag bezig en daar gaat Wellens vrij hard te keer. Het is harken voor de rest van de kopgroep om bij te pikkelen. Sepulveda gaat zelfs even rechtstreeks het bos in.

Froome met acht luitenanten Geen renners van Team Sky in de ontsnapping. De acht mannen in dienst van Chris Froome blijven goed gegroepeerd rond hun kopman rijden en houden de voorsprong van de veertig aanvallers onder controle.

Col de Bérentin: weer Pinot Op de tweede klim van de dag gaat Pinot opnieuw zijn kans met het oog op de bergpunten. Thomas De Gendt wil ook een woordje meespreken, maar komt net te kort om de Fransman van de volle pot te houden.

Nog 170 kilometer Met de Col de Bérentin in aantocht ligt de wedstrijdsituatie stilaan vast. Een kopgroep van 40 renners heeft het ruime sop gekozen. Met Thomas De Gendt, Tim Wellens, Tiesj Benoot en Jan Bakelants kleuren de Belgen opnieuw de spits van de wedstrijd. De voorsprong: 1'46".

Opgave Gesink en Mori Tussen al het geweld door gingen Robert Gesink en Manuele Mori in de staart van het peloton tegen het asfalt. De Italiaan bleef kermend liggen van de pijn, terwijl ook Gesink niet ongeschonden uit de valpartij kwam.



Er is duidelijk meer aan de hand, want beide renners kunnen niet meer verder en gooien de handdoek in de ring.

Grote blokken Terwijl Team Sky de controle in het peloton bewaart, tonen een aantal teams zich met meerdere renners in de ontsnapping. Lotto-Soudal heeft met De Gendt, Gallopin, Wellens en Benoot vier mannetjes in de spits van de wedstrijd. Team Sunweb doet het met Ten Dam, Geschke, Barguil, Matthews en Arndt nog beter en heeft dus vijf renners in de omvangrijke kopgroep.

Reorganisatie vooraan De renners in de spits van de wedstrijd hebben de krachten gebundeld. Zo hebben we een omvangrijke kopgroep van een kleine dertig renners. Daarbij met Wellens, Bakelants, De Gendt en Benoot ook enkele Belgen.

Pinot als eerste door bij de Côte des Neyrolles Thibaut Pinot maakt nu al werk van de bergpunten. De Fransman zet zich aan het wiel van Wellens en springt net op tijd weg om als eerste de top van de Cöte des Neyrolles te ronden.

Hoog tempo Het gaat hard, de deur achterin het peloton staat wagenwijd open. Van Avermaet besluit een snipperdag te nemen. Kittel, Greipel en Van Keirsbulck kiezen ook voor hun eigen tempo. ©Photo News

Scheurtje in het peloton Wellens blijft eenzaam beuken om zijn voorsprong uit te diepen. Terwijl De Marchi in de achtervolging trekt, scheurt het peloton even in twee stukken. De witte brigade van Sky moet aan de bak om het gat te dichten. ©anp

Démare lost We zijn amper een kilometer ver of Frans kampioen Arnaud Démare moet de rol al lossen. De ritwinnaar van FDJ is ziek en gaat ongetwijfeld een moeilijke dag tegemoet. Met Konovalovas en Délage krijgt Démare steun van twee ploegmakkers.

Officiële start De vlag is nog niet naar beneden of Tim Wellens heeft er al een serieuze lap op. De Belg van Lotto Soudal bengelde gisteren de hele dag achterin, maar heeft nu meteen het juiste ritme te pakken.

Een vooruitblik op de afdaling van de Mont du Chat door onze videoman:

Neutrale zone Het peloton bevindt zich achter de wagen van Tourbaas Christian Prudhomme. Bij het buitenrijden van startplaats Nantua gaat het zo dadelijk meteen bergop.

Bergpunten De strijd om de bollen kan vandaag helemaal losbarsten. Er vallen niet minder dan 70 bergpunten te verdienen in deze Touretappe, we krijgen straks dus meer dan waarschijnlijk een aanval op de bolletjestrui van Liliane Calmejane. De Fransman leidt de debatten in het bergklassement met 11 punten.

Zeven cols en nog zoveel meer Met de Col de la Biche, de Grand Colombier en de Mont du Chat krijgen de renners vandaag drie Jura-reuzen buiten catergorie voor de wielen geschoven. Reken daar nog eens de Cöte des Neyrolles (2e cat.), de Col de Bérentin (3e cat.), de Côte de Franciens (3e cat.) en de Côte de Jonglieux (4e cat.) bij en je weet dat dit dé koninginnenetappe uit de eerste Tourweek wordt.

Onweer in de finale Volgens de laatste berichten staat het weer in Frankrijk op het punt om te slaan. In de absolute finale is de kans op natte wegen groot. Het wordt dus uitkijken in de sowieso al gevaarlijke afdaling van de Mont du Chat.

Romain Bardet in eigen streek AG2R-kopman Romain Bardet rijdt vandaag op bekende wegen. De Franse podiumkandidaat woont in de buurt van Chambéry en wordt vandaag als een van de grootste kanshebbers voor de dagzege beschouwd.