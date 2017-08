LIVE: Neymar voorgesteld: "Ik kwam niet naar PSG voor het geld", zegt de man die 50 miljoen kan verdienen

Vanmiddag vond in Parijs de voorstelling van Neymar als PSG-speler plaats. De gekte is in de Franse hoofdstad is na de 'transfer van de eeuw' volledig losgebarsten, met ondermeer lange wachtrijen om een truitje van de Braziliaanse vedette te bemachtigen. "PSG was 1 miljard waard voor Neymars komst. Nu 1,5 miljard", aldus eigenaar Nasser Al-Khelaïfi.

14u15: persconferentie afgelopen De persconferentie is afgelopen. Neymar gaat de zaal rond om enkele vrienden en familieleden een knuffel te geven. En ook: Pini Zahavi. De officieuze eigenaar van Moeskroen heeft mee de deal vormgegeven. De Israëliër verdient er dan ook zijn boterham mee: hij mag mee de 30 miljoen euro commissie verdelen met de makelaar en vader van Neymar.

14u12: PSG al 50 procent meer waard door Neymar Neymar heeft nog maar net getekend en toch is zijn waarde voor de club al enorm groot. Zelfs op financieel vlak. Nasser Al-Khelaïfi: "Vorige week was de club 1 miljard euro waard. Nu al 1,5 miljard. Dus nogmaals: kom eens binnen twee jaar terug met de vraag of hij zijn transferprijs waard is. Ik vermoed dat onze waarde tegen dan verdubbeld is. Op z'n minst." ©AFP

14u05: PSG betaalde Barcelona, niet Neymar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi zegt "dat niet Neymar de 222 miljoen euro aan Barcelona betaalde, maar PSG." Hij drukt daarmee veel geruchten de kop in.



Neymar zelf vertelt dat hij helemaal klaar is om morgen al te spelen in de competitieopener tegen Amiens. "Ik heb een hele voorbereiding meegedaan. Ik ben fit. Als de coach wil, kan ik spelen."

13u59: "Ik vroeg Piqué niet te tweeten" ©AFP Neymar krijgt de vraag over de foto van Piqué, die stelde dat zijn vriend zou blijven bij Barcelona. "Het was een mopje", zegt de Braziliaan. "Ik heb hem nochtans gevraagd om de foto niet op Twitter te zetten. Maar ik respecteer dat hij het wel gedaan heeft. Hij deed het zonder kwaad opzet." ©Photo News

13u51: "Geld niet motivatie" Wanneer een moedige journalist Neymar de vraag voorschotelt of hij puur uit geldgewin naar PSG komt, antwoordt de Braziliaan kort. "Ik ben verdrietig dat mensen dat denken. Maar geld is nooit mijn motivatie geweest", zegt de man die tot 50 miljoen euro per jaar kan verdienen. "Enkel mijn geluk telt. Als ik echt voor het geld had gekozen, zou ik naar een andere club gegaan zijn, in een ander land."



Zijn voorzitter treedt hem bij: "Trouwens, wie denkt dat het transferbedrag (222 miljoen) veel is? Dan zeg ik hen: binnen twee jaar zullen we hier geld op verdiend hebben. En voor al degenen die zich vragen stellen over Financial Fair Play, zeg ik: ga gerust een koffie drinken, relax. We hebben het onder controle." ©REUTERS

13u41: Neymar: "Ik wil niet dé ster zijn" Neymar: "Ik kan niet uitdrukken hoe blij ik ben. Ik wilde een grotere uitdaging. Mijn hart heeft deze beslissing gemaakt. Ik wil deze club helpen trofeeën te winnen."



Wanneer een journalist vraagt of hij vertrok bij Barça om elders wel dé ster te kunnen zijn, moet de Braziliaan lachen. "Dat heeft helemaal niet meegespeeld. Ik wilde niet de grootste zijn, ik voelde me uitstekend in Barcelona. Nee, zoals ik al zei, het ging me om de nieuwe uitdaging. Al was het de moeilijkste beslissing uit mijn carrière om te vertrekken." ©AFP

13u38: Voorzitter PSG trapt af De persconferentie begint met een achttal minuten vertraging. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi trapt af. "Neymar is de grootste speler ter wereld. Deze club heeft de ambitie om elke mogelijke competitie te winnen. Hij moet ons daarbij helpen."

13u29: Barcelona roert zich Uitgerekend vlak voor de persconferentie van Neymar laat Barcelona zich uit over de transfer. Vrolijk worden de Catalanen er duidelijk niet van. "De club kijkt uit naar de cheque van 222 miljoen. We kunnen enkel spelers gebruiken die zich voor de volle honderd procent willen geven. Wat Neymar zelf betreft: het is jammer voor onze fans, de manier waarop het allemaal gebeurd is. De hele soap moest veel sneller duidelijkheid gekregen hebben." ©Twitter PSG

13u22: Weiler spreekt zich uit Share "De markt is gek geworden." Ook in eigen land blijft de transfersoap van de eeuw beroeren. Anderlechtcoach René Weiler kwam er zonet op terug tijdens zijn persconferentie: "De markt is gek geworden. Ik kan me dat soort sommen niet inbeelden. Het is jammer: als coach praat ik liever over wat er op het veld gebeurt, in plaats van over geld."

13u08: erehaag voor Neymar #Neymar fera son entrée au Parc au milieu des supporters. La haie d'honneur est prête. Les fans l'attendent sagement. @PSG_inside @lequipe pic.twitter.com/joxToOkQna — Hugues Sionis(@ HSionis) 03/08/17 02:00 ¿¿¿¿@neymarjr est arrivé au Parc ! ¿¿¿¿ #BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/DFivbZNqsX — PSG Officiel(@ PSG_inside) 03/08/17 02:00 Neymar is aangekomen in het stadion onder massale belangstelling. Duizenden fans vormen een erehaag voor de Braziliaan, in de hoop om hun Messias te zien, horen of - wie weet - aan te raken.



De aanvaller zelf heeft zich in de tussentijd omgekleed. Zijn Nike-t-shirt bleef in het hotel, hij wandelt over de rode loper in een stijlvol pak.

13u02: Dybala als vervanger? Intussen is de speculatie over de opvolger van Neymar volop bezig in Spanje. Paulo Dybala, de Argentijnse middenvelder van Juventus, is volgens El Mundo Deportivo de topkandidaat. Alleen: Juve vraagt een slordige 120 miljoen euro. Ook Philippe Coutinho (Liverpool) en Ousmane Dembélé (Dortmund) worden nadrukkelijk genoemd.

12u51 https://t.co/JvrdDKKg5T pic.twitter.com/xi1sKWm99T — Gerard Piqué(@ 3gerardpique) 04/08/17 02:00 Gerard Piqué, de man die vorige week nog ten onrechte verkondigde dat Neymar zou blijven, neemt afscheid van zijn 'hermano'. De Spaanse verdediger doet dat met een foto van een innige omhelzing met Neymar. "Jij was mijn kleine broer. Alles wat je deed, hoe je in het leven stond, hoe je naar het voetbal keek: we leken op elkaar. Bedankt voor alles. Spelers als jij maken de geschiedenis van Barcelona groots."

12u14: Men in Black ©AFP ©AFP ©AFP ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ #BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/xa5ZZyW6oS — PSG Officiel(@ PSG_inside) 04/08/17 02:00 Ondertussen wordt Neymar richting het Parc des Princes gereden. PSG doet er alles aan om zijn transport zo 'discreet' mogelijk te laten verlopen. Een dozijn beveiligingsagenten, gekleed in het pikzwart, dragen paraplu's om de Braziliaanse superster mee te verbergen als hij uit de wagen stapt. Eén glimp vangen we van Neymar op: wanneer hij zijn rode 'fashion bag' doorgeeft aan de security, komt zijn hand in beeld.



De paparazzi krijgen de man van 222 miljoen dus niet te zien. PSG pakt zelf uit met exclusieve foto's op de social media.

11u45: perszaal op maat van Neymar Het mediadepartement van PSG is intussen druk in de weer om alles klaar te zetten voor de persconferentie. Elk detail moet goed zitten. Dat blijkt ook uit deze foto: een pet van Neymar Jr, met daarboven het woord 'Paris'. Alsof er nog twijfel was. Elk detail moet perfect zijn op de voorstelling van de man van 222 miljoen ©Marca

11u40: 5.000 voorgedrukte shirts De wachtrijen voor de fanshop van PSG zijn gigantisch. Honderden mensen schuiven aan om toch maar meteen een shirt van Neymar Jr - met nummer 10 - aan te kopen. Paris Saint-Germain heeft afgelopen nacht 5.000 shirts laten drukken, maar lang zal die voorraad niet standhouden. ©EPA

11u31: Neymar aangekomen Il est arrivé ! ¿¿ ¿¿¿¿ #BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/IcVo9b27RR — PSG Officiel(@ PSG_inside) 04/08/17 02:00 "Il est arrivé !", zo kondigt PSG trots aan op Twitter. De Braziliaan heeft nog twee uur de tijd om zich even op te frissen vooraleer zijn eerste persconferentie te geven als speler van de Franse topclub.