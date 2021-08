Lismont, marathonheld van 1976: ‘Ik ben opgebleven om Abdi bezig te zien’

Met zijn bronzen medaille onttroonde Bashir Abdi de ondertussen 72-jarige Karel Lismont, die in 1976 als laatste Belg eremetaal had veroverd op de marathon. Ook toen kwam het succes onverwachts.

De man met drie longen uit Borgloon pakte brons in Montreal, vier jaar nadat hij in München goed was geweest voor zilver. “Maar die bronzen medaille van 1976 heb ik altijd hoger ingeschat”, lacht Lismont. “Omdat mijn voorbereiding door ziekte was doorkruist, had ik eigenlijk niet op een medaille gehoopt. Uiteindelijk werd het nog brons en was ik zelfs dichter geëindigd bij Frank Shorter dan vier jaar eerder, toen de Amerikaan goud won. In Montreal was de Oost-Duitser Waldemar Cierpinski de sterkste. Die liep zelfs nog een extra rondje op de piste. Tja, het fijne wisten we daar niet van, hoe dat met de medische begeleiding van die mannen zat.”

Lismont volgt de atletiek nog altijd van dichtbij en meer bepaald alles van de lange afstand, waarin hij zelf aan vier olympiades deelnam, tot Los Angeles 1984. “Ik ben opgebleven om Bashir Abdi bezig te zien”, zegt hij. “Sinds hij een maand geleden die goeie 10 kilometer liep in Manchester geloofde ik wel dat hij een kans maakte om uit te blinken. Uiteindelijk heeft hij nog moeten sprinten om derde te worden. Net zoals ik dat in Montreal heb moeten doen tegen de Amerikaan Kardong. Ik had toen geluk in Montreal dat het net voor de start was beginnen te regenen. Daardoor was het veel minder warm dan bijvoorbeeld in München.”

Hij gunt Abdi uiteraard alle succes. “Dat het 45 jaar heeft geduurd voor iemand mij als laatste Belg zou onttronen, is al niet te geloven. En ik ben mijn medailles niet kwijtgeraakt, hé.”